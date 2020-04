Für eine Schließung aller Sammelunterkünfte für Geflüchtete hat sich am Montag der Ludwigshafener Verein „Respekt: Menschen!“ ausgesprochen. Hintergrund für die Forderung ist der Corona-Ausbruch in der Unterkunft an der Mannheimer Straße in Oggersheim im März. Nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises sind 59 von 171 Bewohnern mit dem Virus infiziert. „In allen Sammelunterkünften, in denen das Coronavirus ausgebrochen ist, zeigt sich, wie schnell sich das Virus ausbreitet, wenn die Menschen gezwungen sind, in großer Zahl so dicht beieinander zu leben“, teilt die Vereinsvorsitzende Brigitte Eckhardt mit. Die zuständigen Stellen reagierten hilflos auf den Ausbruch der Infektion. „Da ist Ludwigshafen überhaupt kein Einzelfall“, so Eckhardt. Es gebe keine offizielle Empfehlung von Seiten der Ministerien, des Robert-Koch-Instituts, des Roten Kreuzes oder des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Denn niemand gebe gerne zu, dass die Pandemie in den Sammelunterkünften nicht wirklich beeinflussbar sei. Die Menschen seien der Infektion ausgeliefert. Daher fordert „Respekt: Menschen!“ dass die Sammelunterkünfte geschlossen oder die Menschen wenigstens auf kleine Einheiten verteilt werden.