Gefährliche Reparaturarbeiten

Beim schweren Unfall im Autobahntrog bei Landau-Zentrum gibt es gute Nachrichten, aber es sind auch noch sehr viele Fragen offen. Wie gefährlich die Konstruktion mit den vorgehängten Lärmschutzelementen aus Beton ist, war schon bei einem tödlichen Unfall bei Köln deutlich geworden.

Angriff auf „bescheuerte“ Gedanken

Interview: Dominik Schmitts Werk Incitatus soll Sex mit einem Pferd zeigen. Das stimmt zwar nicht, aber dem Künstler wird dennoch vorgeworfen, Sodomie abzubilden. Mit Falk Reimer spricht er über den überraschenden Shitstorm und über seine Arbeit zu Themen wie Homöopathie.

Kindererziehung vor laufender Kamera

Das Baby nicht schreien lassen und auf Windeln verzichten? Eine Hochstadter Familie wählte bei der Erziehung ihrer Tochter eine besondere Methode – und wurde dabei von einem Fernsehsender begleitet.

Im Kampf gegen kriminelle Energie

In Spielfilmen geschieht der Bankraub oftmals am Schalter. Doch schon längst sind es die Geldautomaten, die im Fokus der Kriminellen sind. Allein in der Südpfalz sind innerhalb weniger Jahre zahlreiche Anlagen gesprengt worden.

Neue Gasverträge

Das Thema Energie treibt auch den Kreis um. In den vergangenen Wochen ging es vor allem darum, die Energieversorgung für 2023 zu sichern. Denn der bisherige Anbieter hatte die Verträge gekündigt.

Busse statt Bahnen

Wegen Bauarbeiten fahren zwischen Wörth und Karlsruhe Busse statt Bahnen. Albtalverkehrsgesellschaft und Deutsche Bahn kündigen Zugausfälle ab dem Wochenende bis Anfang November an.