Ab dem Wochenende verkehren auf der Zugstrecke zwischen Wörth und Karlsruhe mehrere Wochen lang immer wieder Busse statt Bahnen. Als Grund für die Streckensperrungen werden unter anderem Bauarbeiten genannt.

Betroffen von den Einschränkungen sind sowohl Stadtbahnen der Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) als auch Züge der Deutschen Bahn, wie die AVG und der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV) mitteilen.

Die Stadtbahnen der Linien S5, S51 und teilweise auch S52 werden von Samstag, 15. Oktober, bis Donnerstag, 3. November, in unterschiedlichen Phasen durch Busse ersetzt werden, insbesondere zwischen Wörth und Wörth Badepark sowie zeitweise auch zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth. Gründe für die Streckensperrungen seien Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik (LST) in Wörth durch die Deutsche Bahn, die Sanierung der Eisenbahnüberführung der B10 und aufwendige Gleis-/Straßensanierungen in der Wörther Innenstadt. Diese Arbeiten fänden zum Teil parallel oder in direkter Abfolge statt.

Arbeiten an Gleisen und Straße

Auf der Linie S5 zwischen Wörth und Wörth Badepark sollen in den Nächten von Samstag, 15., bis Montag, 17. Oktober, jeweils 20.30 bis 4 Uhr, wegen Arbeiten an den LST-Anlagen im Bahnhof Wörth alle Züge entfallen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet. Direkt danach, von Montag, 17. Oktober, 7 Uhr, bis Samstag, 29. Oktober, 4 Uhr, soll die Strecke Wörth-Wörth Badepark voll gesperrt werden. Busse sollen auch hier die ausfallenden Stadtbahnen ersetzen. Während dieser Zeit würden verschiedene Bauarbeiten an Gleisen und Straße in der Innenstadt Wörth stattfinden. Dabei würden unter anderem auf rund 1000 Meter die Schienen ausgewechselt, Weichen erneuert sowie die Gleise geschliffen. Im Kreisel Hanns-Martin-Schleyer-/Mozart-/Forststraße werde am Fahrbahnbelag gearbeitet. Ferner sollen Pflanzen zurückgeschnitten werden. „Aus betrieblichen Zwängen und um Nachtarbeiten zu umgehen, ist es erforderlich, dass auch sonntags gearbeitet wird“, heißt es in der Mitteilung der AVG. Diese und die Firmen seien bemüht, so wenig wie möglich Lärm zu verursachen und bitten die Anwohner, die bereits informiert worden seien, um Verständnis.

Erneut voll gesperrt werden soll die Strecke Wörth-Wörth Badepark von Sonntag, 31. Oktober, 20.30 Uhr, bis Donnerstag, 3. November, 4 Uhr. Auch hier werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zusätzlich werde es Ausfälle auf der S5 und S51 Rheinbergstraße-Wörth geben: Über die Ausfälle in der Wörther Innenstadt hinaus würden in der Nacht von Montag, 17. Oktober, 19.30 Uhr, bis Dienstag, 18. Oktober, 1 Uhr, am Montag, 24. Oktober, 3 bis 5 Uhr, sowie von Montag, 24. Oktober, 20.30 Uhr, bis Freitag, 28. Oktober, 2.45 Uhr, auch alle Züge der Stadtbahnlinien S5 und S51 zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth entfallen. „Das heißt, der gesamte Bereich Rheinbergstraße-Wörth beziehungsweise Wörth Badepark ist für den Zugverkehr gesperrt“, schreibt die AVG. Die Bahnen würden durch Busse ersetzt. Diese sollen über Wörth bis Wörth Badepark fahren. Der Streckenabschnitt zwischen Wörth und Germersheim könne weiter bedient werden.

Brückenarbeiten

Wegen Sanierungsarbeiten an der Eisenbahnüberführung B10 werde es auf der Linie S52 zwischen Karlsruhe Marktplatz und Maxau zu Zugausfällen kommen: und zwar von Dienstag, 18. Oktober, 19.30 Uhr, bis Freitag, 21. Oktober, 23.59 Uhr. Deshalb soll die Linie S52 in dieser Zeit auf der Strecke der Linie S51 bis Maxau fahren und dann wieder auf ihrem regulären Weg. Die Züge zwischen Karlsruhe Marktplatz und Maxau müssten entfallen.

Wie der ZSPNV unter Berufung auf eine Mitteilung der Deutschen Bahn informiert, kommt es wegen Brückenarbeiten von Montag, 17. Oktober, 23 Uhr, bis Montag, 24. Oktober, 5 Uhr, zu mehreren Zugausfällen. So fielen meistens die Züge der Linien RE 6 (Karlsruhe-Neustadt), RB 51 (Neustadt-Karlsruhe), sowie einige Züge/S-Bahnen der Linien S3 (Germersheim-Karlsruhe), RB 54 (Bad Bergzabern-Winden), RB 52 (Wörth-Lauterbourg), S44 (Ludwigshafen Hauptbahnhof-Ludwigshafen BASF) und RE 21 (Rheintal-Express; Koblenz-Karlsruhe) zwischen Wörth und Karlsruhe Hauptbahnhof aus. Anstelle der ausfallenden Züge sollen Busse fahren. Einige Züge der Linie RB 56 (Bundenthal-Rumbach-Hinterweidenthal) zwischen Landau Hauptbahnhof und Karlsruhe Hauptbahnhof sollen ebenfalls durch Busse ersetzt werden.

Veränderte Fahrtzeiten

Zugreisende sollen auf die vom Zug-/S-Bahn-Verkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse achten. Da die Bushaltestellen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen, könne es je nach Verbindung aufgrund der längeren Fahrzeiten der Busse „ebenfalls zu erheblichen Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten kommen“. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen sei aus Platzgründen nicht möglich.

Info

Die geänderten Fahrpläne finden sich im Internet, https://bauinfos.deutschebahn.com, und an den Stationen.