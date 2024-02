Ufo über Rohrbach?

Ein Mann entdeckt auf seiner Überwachungskamera etwas Merkwürdiges. Er rätselt, was das sein könnte. Ein Ballon, ein Flugzeug oder doch ein Ufo? Am Ende ist es etwas Kurioses.

Kochende Buchhändlerin im Gefängnis

Mittagstisch: Klein und fein ist das Bistro und Café der Buchhändlerin Claudia Ballester am ehemaligen Gefängnis in Landau. Das Konzept in der „KulturCantina“ geht auf, weil die Pfälzer ein offenes Völkchen sind.

Startschuss für Burgsanierung

Mit zwei Jahren Verspätung geht’s nun endlich mit den Sicherungsarbeitenan der Neuscharfeneck los. Denn die gesperrte Burg soll fit für Besucher gemacht werden. Doch schon drückt wieder der Schuh.

Brauerei bringt neue Biere auf den Markt

Erneut hat die Brauerei Park-Bellheimer gegen den Branchentrend bei Absatz und Umsatz zugelegt. Damit das so bleibt, gibt es neue Produkte – nicht nur auf dem Getränkesektor. Außerdem laufen die Vorbereitungen fürs Brauereifest.

Verteidiger hält Sachverständige für unfähig

Beim Weingartener Messerstecher-Prozess kamen am Dienstag die Sachverständigen zur Sprache. Verteidiger Alexander Klein war am Ende außer sich über die Ausführungen einer Gutachterin – und drohte ihr mit einem Antrag auf Auswechslung.

Auf dem Weg ins Model-Business

Zwei Südpfälzerinnen wollen „Germany’s Next Topmodel“ werden. Vivien aus Landau hatte schon in der ersten Folge der Pro-Sieben-Show ihren Auftritt, am Donnerstag ist nun Jana aus Leimersheim an der Reihe. Bei den Dreharbeiten hat sie überraschende Erfahrungen gemacht.