Beim Weingartener Messerstecher-Prozess kamen am Dienstag die Sachverständigen zur Sprache. Verteidiger Alexander Klein war am Ende außer sich über die Ausführungen einer Gutachterin – und drohte ihr mit einem Antrag auf Auswechslung.

Beim Prozess gegen einen 21-Jährigen, der im vergangenen Sommer am Rande einer Oberstufenparty in Weingarten in einen tödlichen Streit mit einem anderen Jugendlichen verwickelt war,