Zwei Südpfälzerinnen wollen „Germany’s Next Topmodel“ werden. Vivien aus Landau hatte schon in der ersten Folge der Pro-Sieben-Show ihren Auftritt, am Donnerstag ist nun Jana aus Leimersheim an der Reihe. Bei den Dreharbeiten hat sie überraschende Erfahrungen gemacht.

Am Donnerstagabend zeigt Pro Sieben schon die zweite Folge der 19. Staffel der Fernseh-Casting-Show „Germany’s Next Topmodel (GNTM)“. Zwei junge Frauen aus der Südpfalz gehören zum Kreis der 20 Kandidatinnen, die von Heidi Klum für die nächste Runde ausgewählt wurden. In der ersten Folge war schon kurz Vivien aus Landau beim öffentlichen Casting in Berlin zu sehen. Sie präsentierte sich mit weiteren jungen Frauen auf dem Laufsteg, es war übrigens ihr Debüt auf dem Catwalk, und wechselte wenige kurze Sätze mit Klum. Das genügte der schillernden Jurorin Heidi, um Vivien mit in die zweite Runde zu nehmen.

Jana aus Leimersheim wird heute Abend, erzählte sie in einem Vorab-Interview mit der RHEINPFALZ, zum ersten Mal in der Show zu sehen sein. „Letzten Sommer habe ich mich online für GNTM beworben“, erinnert sie sich. Sie wurde zum Vorcasting nach München eingeladen, überstand diese Runde erfolgreich und so „wurde ich zum großen Casting nach Berlin eingeladen, um mich persönlich bei Heidi vorzustellen.“ In Berlin sei dann an zwei Tagen gecastet worden, weswegen es wohl auch zwei Casting-Folgen gebe. „Ich war am zweiten Tag der Castings dran und bin deshalb auch erst heute bei GNTM zu sehen.“

Den Traum vom Modeln hat Jana schon lange

Bei GNTM habe sich die 24-Jährige, die noch bei ihren Eltern wohnt, beworben, weil sie schon immer den Traum vom Modeln gehabt habe. Diesem komme sie jetzt näher, weil „die Show alles vereint was ich mag – Fashion, Reisen, Abwechslung, neue Leute kennenlernen. Das Format schenkt einem einfach unglaubliche Erfahrungen, die man sonst so nie erleben könnte. Für mich ist die Teilnahme eine absolute Once-in-a-Lifetime-Chance, die mir in kurzer Zeit viele tolle Erlebnisse ermöglicht. Ich kann unglaublich viele Erfahrungen sammeln, die mir nicht nur beim Modeln weiterhelfen“, sondern sie auch persönlich voranbringen würden.

„Es war mir wichtig eine sichere Grundlage zu haben, bevor ich mich am Modeln versuche.“ Nach dem Abschluss des Corona-geprägten Studiums legte sie ein Gap-Jahr ein. Dadurch wollte ich mich persönlich weiterentwickeln, und „endlich wieder meinen Leidenschaften nachgehen und meinen Träumen nachjagen. Falls meine Reise bei GNTM früher als gewollt endet und ich aus dem Wettbewerb ausscheiden sollte, dann wird es für mich trotzdem weiter in Richtung Träume verwirklichen gehen. Mein großes Ziel ist es langfristig das zu machen, was mir Spaß macht und mich erfüllt. Plan B ist also einfach über einen anderen Weg ins Model-Business einzusteigen und mir in dieser Branche eine Karriere aufzubauen.“ Sie habe auf jeden Fall Blut geleckt und durch GNTM bestätigt bekommen, dass das Modeln das ist, was sie langfristig machen möchte.

Dreharbeiten starteten im Oktober 2023

Die Dreharbeiten starteten für Jana mit dem großen Casting in Berlin im Oktober letzten Jahres. Ab diesem Zeitpunkt gab es dann verschiedene Drehblöcke, in den gefilmt wurde. „Wobei es über Weihnachten und Neujahr eine Drehpause gab, so dass die Feiertage mit den Liebsten verbracht werden konnten.“ Dazu gehören auch zwei Familienhunde. Sie sind auf einem Vorstellungsvideo kurz zu sehen, und wenn Jana nicht daheim ist, erzählt sie, würden sich andere Familienmitglieder um die Vierbeiner kümmern.

Klassisches Heimweh hat die Südpfälzerin während der Dreharbeiten fern von daheim nicht gehabt. „Ich habe mit 16 Jahren schon ein Auslandsjahr in den USA gemacht und war nach dem Abitur sowie in meinem Gap-Jahr mehrere Monate unterwegs.“ Sie sei es also schon gewohnt, auch längere Zeit von zuhause weg zu sein. Ich würde sagen, dass ich in manchen Situationen einfach meine Familie vermisse, weil ich den Moment auch gerne teilen würde.“ Während der Drehzeit seien die meisten Tage nämlich super durchgeplant. „Da dann kaum Zeit für andere Sachen abseits des Wettbewerbs bleibt, haben wir dort auch keine Smartphones. Wir können einmal in der Woche mit unserer Familie und unseren Freunden telefonieren, so dass wir trotzdem das Wichtigste von Zuhause und der Welt außerhalb von GNTM mitbekommen.“

Echte Freundesgruppen sind entstanden

Dafür haben sich während der Zeit bei GNTM, eher unerwartet, „wirklich sehr enge Freundschaften zu anderen entwickelt und es sind echte Freundesgruppen entstanden, die bestimmt auch nach der GNTM-Zeit weiter bestehen bleiben. Man lebt eben mit Leuten, die denselben Traum und ähnliche Ziele haben, auf engstem Raum zusammen und verbringt eine intensive Zeit miteinander. Das schweißt einen einfach zusammen.“

Sie könne bereits viele tolle Erlebnisse verbuchen, „aber ich möchte noch nicht zu viel verraten. Wenn ihr neugierig seid, dann könnt ihr gerne die nächsten Wochen donnerstags um 20.15 Uhr auf Pro Sieben einschalten und das Abenteuer mitverfolgen“, beendet sie das Interview mit einem freundlichen Smiley.