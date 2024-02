Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Grundgerüst für Kinofeeling in Edenkoben steht. Ein neuer Verein hat sich gegründet, um regelmäßig Filme auf der Leinwand zu zeigen. Es gibt aber noch einen Haken.

Der Name der Initiatorengruppe spielt auf eine Zeit an, in der in Edenkoben noch regelmäßig der Projektor für Komödien, Thriller und andere Genres angeworfen wurde. Zeitweise