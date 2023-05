Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Contwig sind aller schlechten Dinge drei: Erst steht die Grundschule in der Maßweilerstraße leer, weil im Keller Schimmel gefunden wurde. Dann der Baustopp am neuen Kindergarten etwas weiter oben, weil auch dort Schimmel entdeckt wurde. Jetzt sind in Stambach die Räume für die Kinder unter drei Jahren geschlossen: Schimmel. In dem Kindergarten, der neu gebaut werden musste, weil die Wände im alten Gebäude schimmelig waren.

Mit seinen Gebäuden für die Kinder hat Contwig derzeit kein Glück. Die Grundschüler werden nach den Weihnachtsferien teilweise in Containern in Stambach unterrichtet,