Die Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben bleibt voraussichtlich noch mindestens zwei Wochen gesperrt. Denn nach dem Brand im ehemaligen Hotel Martin sind an dem einsturzgefährdeten Gebäude umfangreiche Abrissarbeiten notwendig. Eine Frist von 14 Tagen hat die Kreisverwaltung Südwestpfalz dem Eigentümer eingeräumt, um diese Arbeiten zu erledigen.

Am Montag hatte sich ein Statiker das Gebäude, das am Dienstag vergangener Woche in Flammen aufgegangen war,