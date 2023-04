Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Brandgeruch hing am Mittwochmorgen um 8 Uhr in der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben noch in der Luft. Von Ruß schwarz gefärbte Dachbalken, geplatzte Fensterscheiben und Dachziegelreste auf dem Boden zeugten von dem, was zwölf Stunden zuvor einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst hatte: Das ehemalige Hotel Martin stand in Flammen. Die Folgen des Brandes sind im Ort vielfach zu spüren

Die Folgen sind gravierend. Weil das ausgebrannte Gebäude als einsturzgefährdet gilt, wurde zur Absicherung der Brandstelle über die gesamte Straßenbreite ein