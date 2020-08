Die Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben bleibt nach dem Brand im ehemaligen Hotel Martin am Dienstagabend gesperrt. Wie lange genau? Darüber möchte Udo Rapp, der Leiter des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, nicht spekulieren. Die Straße soll so schnell wie möglich wieder freigegeben werden. Diese Woche wird das aber womöglich nicht mehr gelingen, fürchtet Rapp.

Durch das Feuer ist das Gebäude im Ortszentrum von Waldfischbach-Burgalben einsturzgefährdet. Ein Statiker und die zuständige Bauaufsicht des Kreises haben sich die Ruine angeschaut, erklärt Rapp. Nun muss geklärt werden, was zur Sicherung des Gebäudes zu tun ist.

Derweil ist die Verkehrssituation im Ort angespannt. Die Hauptstraße diente eigentlich als Umleitung für die gesperrte B270. Nun wird der Verkehr über eine innerörtliche Umleitung vom Kreisel über die Welsch-, Schloss-, Linden- und Schwarzbachstraße zurück zur Hauptstraße geleitet, sagt Rapp. Der Ordnungsamtsleiter hofft, dass es auf dieser Ausweichstrecke nicht auch noch zu einem Zwischenfall kommt.

