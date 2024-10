Die neue Festhalle kann für Offenbach zu einer arg teuren Geschichte werden. Vom Land gibt es kein Geld. Es herrscht Frust. Auf den Schock folgt eine mutige Entscheidung.

In Offenbach ist die Verärgerung groß. Seit 2018 plant sie den Bau einer neuen Festhalle samt Vereinszentrum, und doch ist selbst sechs Jahre später der erste Grundstein für den Neubau noch nicht gelegt. Das führen die Verantwortlichen auch darauf zurück, dass sie für den Förderantrag beim Land zusätzlich Zeit und Geld in Prüfungen investiert haben. Ihre Bemühungen haben sich aber noch nicht gelohnt. Denn: Ein Dreivierteljahr nach der Antragstellung hat die Ortsgemeinde eine Absage erhalten. Es gibt keine Hilfe.

Der Grund: Das Land hat nicht genug Geld in seinem Investitionsstock, um alle Vorhaben aus dem Landkreis SÜW finanziell unterstützen zu können. So nennt sich das Förderprogramm, das dazu dient, spezielle Projekte in den Kommunen zu ermöglichen. Jene, die dem Wohl der Allgemeinheit dienen und zur Verbesserung der Infrastruktur beitragen.