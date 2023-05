Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Nähe der Offenbacher Queichtalhalle sollen eine neue Turnhalle, eine neue Festhalle und ein Kunstrasen-Kleinspielfeld entstehen. Auch eine Fläche für einen möglichen Kita-Neubau ist in dem Bebauungsplan vorgemerkt, der in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates abgesegnet wurde.

Der Bau der Turnhalle und des Kleinspielfelds kann unverhofft schon in diesem Jahr losgehen. Das ist zwei beziehungsweise drei Jahre früher als erwartet, erklärt Ortschef Axel Wassyl.