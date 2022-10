Was am Freitag in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

Unternehmenskultur ist für ihn ein großes Thema, die galoppierenden Energiepreise und die Krankenhausfinanzierung sind es auch. Aber in Wallung bringt Thorsten Hemmer, Geschäftsführer des Westpfalz-Klinikums, wie die Politik derzeit mit den Kliniken umgeht. Er fordert eine Diskussion darüber, wie die Krankenhauslandschaft künftig aussehen soll.

Unerlaubtes Fahren, Raserei, Lärm: Christine und Richard Schwarz aus Weilerbach fühlen sich gestört von Autoverkehr auf einem Wirtschaftsweg hinter ihrem Haus. Was Polizei und Ordnungsbehörde dazu sagen.

Am Sonntag trifft der 1. FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg auf den Zweitligakonkurrenten SSV Jahn Regensburg. Weil in der Stadt am Sonntag die Geschäfte geöffnet haben, rechnet die Polizei mit einem höheren Verkehrsaufkommen vor allem in der Innenstadt.

Das Westpfalz-Klinikum appelliert aufgrund der aktuell stark steigenden Corona-Infektionszahlen – außerhalb aber auch innerhalb des Klinikums – auf Besuche an den vier Klinik-Standorten Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen zu verzichten.

Ein Unfall auf der Autobahn: Nicht nur für die betroffenen Autofahrer ist das eine Notsituation. Auch Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst schweben teils in großer Gefahr, wenn sie Hilfe leisten, während der Verkehr um sie herum vorüberrauscht. Mit einem neuen Konzept soll die Sicherheit der Einsatzkräfte jetzt verbessert werden.

Wie sieht die Industrie der Zukunft aus? Wie wird in den nächsten fünf bis 15 Jahren in Fabrikhallen produziert? Antworten auf diese Fragen gab es auf dem Innovationstag der SmartFactory Kaiserslautern.