Am Sonntag trifft der 1. FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg auf den Zweitligakonkurrenten SSV Jahn Regensburg. Weil in der Stadt am Sonntag die Geschäfte geöffnet haben, rechnet die Polizei mit einem höheren Verkehrsaufkommen vor allem in der Innenstadt.

Das Spiel im Fritz-Walter-Stadion wird um 13.30 Uhr angepfiffen. Die Polizei geht nach eigenen Angaben aktuell davon aus, dass die zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen in einem angemessenen Rahmen bleiben. „Besuchern des Spiels, die mit dem Auto nach Kaiserslautern fahren, wird dringend davon abgeraten, rund um den Betzenberg nach Parkplätzen zu suchen“, warnt die Polizei, die den „Park & Ride“-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost empfiehlt. Auch vom Gelände der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern werden wie gewohnt Busse zum Stadion pendeln. Auf der Homepage der Stadtwerke, www.swk-kl.de, sowie auf den Internetseiten des 1. FC Kaiserslautern (fck.de) stehen die genauen Abfahrtszeiten der Shuttle-Busse.

Der Messeplatz steht als Parkplatz nicht zur Verfügung, die Oktoberkerwe ist am Freitag gestartet. Die AB-Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost ist gesperrt. Fans, die über die A6 aus Richtung Saarbrücken anreisen, müssen Kaiserslautern-Centrum ab.

Fans, die über die A63 aus Richtung Mainz anreisen, müssen aufgrund einer Vollsperrung bereits die Abfahrt Sembach wählen und dort über die L393/L401 nach Lautern fahren.

Wer den Heimweg vom Parkplatz Schweinsdell über die A6 in nach Mannheim antritt, müssen eine Umleitung über die L395 in Richtung Enkenbach-Alsenborn fahren.