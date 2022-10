Unternehmenskultur ist für ihn ein großes Thema, die galoppierenden Energiepreise und die Krankenhausfinanzierung sind es auch. Aber in Wallung bringt Thorsten Hemmer, Geschäftsführer des Westpfalz-Klinikums, wie die Politik derzeit mit den Kliniken umgeht. Er fordert eine Diskussion darüber, wie die Krankenhauslandschaft künftig aussehen soll.

„Die Belastung der Mitarbeiter ist hoch“, sagt Thorsten Hemmer, der zu Monatsbeginn Peter Förster als Geschäftsführer des Westpfalz-Klinikums mit seinen Standorten in Kaiserslautern, Kirchheimbolanden, Kusel und Rockenhausen abgelöst hat. Beim Redaktionsgespräch zeigt er sich überzeugt: „Die Mitarbeitenden stehen zu ihrem Beruf, sie stehen zum Klinikum und arbeiten gerne in der Patientenversorgung.“ Allerdings werde – auch von der Presse – vieles oft schlechtgeredet, und die Mitarbeiter wünschten sich andere Arbeitsbedingungen. Hemmer fordert von der Politik deshalb eine Entbürokratisierung, das könne das Personal auf den Stationen spürbar entlasten.

„Meine Hauptaufgabe ist, vor allen anderen Dingen, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die noch gehen. Denn aktuell sind die sehr belastend“, sagt Hemmer, dem allerdings kaum Möglichkeiten zur Lösung des Problems bleiben – denn er kann die Rahmenbedingungen nicht ändern. „Ich will trotzdem Zuversicht vermitteln, denn es gibt für das Krankenhaus und die Mitarbeiter eine Zukunft, es gibt ein Übermorgen.“

Mitarbeitern das Leben einfacher machen

Hemmer hat sich auf den Weg gemacht, die Unternehmenskultur zu ändern, bei sogenannten Come-Together-Veranstaltungen an allen vier Standorten trifft er sich, in lockeren Rahmen, mit dem Team einer Station, dem zugehörigen Chefarzt und der Pflegeleitung. „Da reden wir miteinander und ich höre zu.“ Das neue Format komme gut an.

Weitere Bausteine hin zum verlässlichen und attraktiven Arbeitgeber sind das Flex-Team, das Pflegekräften verbindliche Arbeitszeiten ermöglicht, ein betriebliches Gesundheitsmanagement, das helfen soll, dass Mitarbeiter nicht erkranken, oder ein Familienbüro, in dem Hilfe bei der Suche nach Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen geboten werden. Hemmer: „Eine andere Unternehmenskultur kann man nicht anordnen, aber wir wollen institutionell etwas ändern.“

Wegen Corona fallen wieder viele Mitarbeiter aus

Neben der Neuausrichtung und verschiedenen Baustellen an den Standorten beschäftigen Hemmer aktuell die Inflation und die steigenden Energiepreise: „Ohne staatliche Hilfe geht das nicht.“ Außerdem kommt Corona gerade mit Wucht zurück, was sich in den Belegungszahlen zeige, aber vor allem bei den Ausfällen der Mitarbeiter, die infiziert sind. Das mache die Personalplanung aktuell herausfordernd.

Steigenden Preisen und Ausgaben stehen gleichzeitig weniger Einnahmen gegenüber, weil deutlich weniger Patienten als vor Corona versorgt werden könnten. Wegen Personalmangels seien im Westpfalz-Klinikum aktuell rund 250 Betten nicht in Betrieb. Damit das Westpfalz-Klinikum finanziell langfristig überlebt, fordert Hemmer: „Kurzfristig brauchen wir Liquiditätshilfen für Kliniken vom Bund, um zahlungsfähig zu bleiben. Mittelfristig muss man als Gesellschaft darüber diskutieren, ob es das richtige Modell ist, ein Krankenhaus mit Fallpauschalen zu finanzieren. Feuerwehr und Polizei werden auch nicht nach Einsätzen bezahlt.“

„Wir müssten jetzt diskutieren, wohin wir wollen“

Wenn die Politik nicht bald tätig werde, „wird man Kliniken opfern“. Das könne Kalkül sein, um die Krankenhauslandschaft zu bereinigen, „aber das darf es doch nicht geben“. Durch den Ukraine-Krieg hätten sich die Prioritäten in der Politik verschoben. Hemmer sei dagegen eher daran gelegen, dass sich die Politik in Bund und Land jetzt überlegt, wie die Krankenhauslandschaft in Zukunft aussehen soll. „Wir müssten jetzt diskutieren, wohin wir wollen.“

Aktuell werde in Berlin über mehr tagesklinische Behandlungen gesprochen, bei denen die Patienten morgens für einen Eingriff ins Krankenhaus kommen und abends nach Hause fahren – statt eine Nacht im Klinikum zu verbringen. Hemmer: „Das beschäftigt uns gerade, ist aber aktuell noch ein ziemlicher Schnellschuss.“ Dennoch bereite man sich im Westpfalz-Klinikum darauf vor. „Das muss man nicht gut finden, aber man muss vorbereitet sein.“