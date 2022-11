Sie sind zumindest farblich die Exoten unter den Freiwilligen in der „Blaulicht-Familie“: Das Technische Hilfswerk setzt auf Blau statt Rot. Die 40 Aktiven des Ortsvereins Kaiserslautern sind in ihren Fachgebieten Spezialisten und Allzeit bereit zu helfen – einige auch im Ausland.

Verkauf, medizinischer Bereich oder Büro: Dort wollen junge Menschen aus der Westpfalz bevorzugt arbeiten. Aber auch am Ausbildungsmarkt macht sich nach Angaben der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens der Fachkräftemangel bemerkbar. Rund 18 Prozent der Lehrstellen sind unbesetzt.

Normalerweise findet am dritten Adventswochenende in Johanniskreuz die romantische Waldweihnacht statt. Doch in diesem Jahr fällt der beliebte Weihnachtsmarkt erneut aus. Ein Angebot an Wildfleisch und Weihnachtsbäumen wird es dennoch geben. Auch der Pfälzer Waldladen ist geöffnet.

Die Energiekrise schwebt über allem, aber es gibt auch andere Probleme, um die sich das Team der Verbraucherberatung in Kaiserslautern das Jahr über kümmert. Verbraucherschutzstaatssekretär David Profit ließ sich bei seinem Antrittsbesuch am Freitag davon berichten.

Vor der Ortsbürgermeisterwahl in Otterbach: „Ich bin Bürger für Bürger“, meint Andreas Ries. Dem parteilosen Bewerber ist es wichtig, den Otterbachern zuzuhören, ihre Sorgen wahrzunehmen. Nur ein „Lückenbüßer“ für die nächsten eineinhalb Jahre will er dabei nicht sein.

Um die Sicherheit der Schulkinder während der Baustelle in Krickenbach sorgt sich Michael Scharwath. „An der provisorischen Bushaltestelle am Ortsausgang Richtung Linden ist es morgens viel zu dunkel“, kritisiert der Familienvater, der ohnehin nicht versteht, warum der Bus nicht an der Feuerwache im Ort hält. Was die Kreisverwaltung und der Ortsbürgermeister dazu sagen.