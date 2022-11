Normalerweise findet am dritten Adventswochenende in Johanniskreuz die romantische Waldweihnacht statt. Doch in diesem Jahr fällt der beliebte Weihnachtsmarkt erneut aus. Ein Angebot an Wildfleisch und Weihnachtsbäumen wird es dennoch geben. Auch der Pfälzer Waldladen ist geöffnet.

„Die Verantwortlichen haben sich die erneute Aussetzung des Marktes alles andere als leichtgemacht. Verschiedene Faktoren beeinflussten die Entscheidungsfindung“, teilt das Haus der Nachhaltigkeit (HdN) mit. Die Frage nach einer reibungslosen und sicheren An- und Abfahrt der Gäste sowie die ohnehin angespannte Parksituation, aber auch die allgemeine Kostenentwicklung, die Energiekrise und mögliche Corona-Auflagen spielten eine Rolle.

Problem: Corona und Verkehr

Obwohl es derzeit noch keine Corona-Einschränkung gibt, bleibe eine Unwägbarkeit bestehen. Laut Infektionsschutzgesetz kann die Landesregierung für Innenräume eine Personenbegrenzung und Abstandsgebot erlassen, sollte es die Infektionslage erfordern. Dies würde bedeuten, dass ein wichtiger Bestandteil der Waldweihnacht – das Haus – wegfallen müsste. Diese Auflagen seien bei einer solchen Großveranstaltung nämlich nicht umsetzbar.

Insgesamt rechneten die Veranstalter mit einem hohen Besucheraufkommen nach den beiden Jahren Pause. In der Folge vermuteten sie auch höheres Verkehrsaufkommen – unter anderem weil die Gäste vermehrt auf das eigene Auto umstiegen, um die dicht gefüllten Pendelbusse zu vermeiden. Die Lage werde verschärft durch die bis zum Jahresende andauernde Vollsperrung der L499 zwischen dem Kernbereich Johanniskreuz und dem Abzweig Schmalenberg. Damit sei die bisher bewährte Umleitungs- und Parkflächenplanung so nicht umsetzbar.

Alternative wird angeboten

Als Alternative zur romantischen Waldweihnacht wird es am dritten Adventswochenende ein anderes Angebot für die Bevölkerung geben. Direkt am Haus der Nachhaltigkeit gibt es dann frisch eingeschlagene Weihnachtsbäume vom Forstamt Johanniskreuz. Außerdem gibt es Wild, veredelte Wildprodukten und Beilagen für das Weihnachtsmenü im Pfälzer Waldladen.

Öffnungszeiten

Pfälzer Waldladen ab November: Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr. Zusätzliche Öffnungstage: 27. November sowie 10. und 11. Dezember jeweils von 10 bis 16 Uhr. Verkauf von frisch eingeschlagenen Weihnachtsbäumen: am 10. und 11. Dezember von 10 bis 16 Uhr.