Wer in Kaiserslautern wohnt, kennt ihn, weiß, wo er steht und stattet ihm gerne einen Besuch ab. Nicht umsonst zählt der Humbergturm zu einem der Wahrzeichen der Stadt.

Im südlichen Stadtwald, nahe dem Bremerhof, einem begehrten Lokal mit Biergarten gelegen, gehört der Aussichtsturm für viele Lauterer zu einem attraktiven Ausflugsziel.

Wer die 130 Stufen der innenliegenden Wendeltreppe zur 28 Meter hohen Aussichtsplattform erst einmal erklommen hat, wird es nicht bereuen. Belohnt wird der Wanderer bei wolkenlosem Wetter mit einem grandiosen Ausblick auf die Stadt Kaiserslautern. Markante Gebäude wie das Rathaus, Stifts-, und St. Martinskirche fallen ins Auge, Fritz-Walter-Stadion und die Rheinland-Pfälzische Technische Universität. Bei klarer Sicht reicht der 360-Grad-Panoramablick über den Pfälzerwald bis hin zum Donnersberg und zu den Vogesen.

Der Turm nach den Plänen des Architekten Ludwig Stempel wurde im September 1900 eingeweiht. Die Idee zum Turmbau geht auf den 1896 gegründeten Humberg-Verein zurück. Nach dessen Auflösung 1909 gründete sich fast 100 Jahre später, 2001, auf dem nahe gelegenen Bremerhof der „Humbergturm-Verein Kaiserslautern“. Dem Verein liegen die Erhaltung des Baudenkmals und dessen Sichtbarkeit am Herzen. Um den Turm als Wanderziel besser zu erreichen, engagiert sich der Verein für die Aktualisierung von Wanderwegen und die Erhaltung des südlichen Stadtwaldes als Naherholungsgebiet.

Fackelwanderungen zum Turm sind beliebt

Zwischenzeitlich sind sieben Wanderwege zum Turm markiert und ein Waldfenster zur besseren Sicht des Turms von der Stadt geschaffen. Bänke und ein tonnenschwerer Sandsteintisch laden um den Turm zum Verweilen ein. Seit 2003 organisiert der Verein jährliche Fackelwanderungen zum Humbergturm. Ein Ereignis, das sich viele Lauterer in der kalten Jahreszeit nicht entgehen lassen. Bei Freunden des Turms beliebt sind ebenfalls die seit 2013 vom Vereinsvorsitzenden Werner Lademann initiierten Sommertouren rund um den Humberg.

Welche Anziehungskraft der Humbergturm über Kaiserslautern hinaus hat, belegte anlässlich der 750-Jahr-Feier der Stadt im Frühjahr eine kulinarische Weinwanderung. Rund um den Turm hatten sich an diesem Wochenende über 3000 Personen auf den Weg gemacht. Laut einer statistischen Auswertung haben 2025 über 22.000 Besucher den Turm bestiegen.

Jubiläumsbeilage

Dieser Beitrag ist in gedruckter Form im Rahmen der Sonderbeilage zum 750. Stadtjubiläum Kaiserslauterns am 2. Juni erschienen.

