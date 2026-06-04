Kein Wunder in der Pfalz: Dubbe- und Weingläser sind die beliebtesten Souvenirs. Doch daneben gibt es viele weitere Mitbringsel anlässlich des 750. Stadtjubiläums.

In der Tourist Information in der Fruchthallstraße herrscht zurzeit noch mehr Betrieb als sonst. Besonders an Markt-Samstagen kommen viele Leute herein, um etwas zu kaufen, sich zu informieren oder aber das Programmheft zu den Jubiläumsfeierlichkeiten mitzunehmen – kaum ist ein neuer Stapel auf den Tresen gelegt, ist er schon wieder weg.

Jubiläumsführung: Die Stadt neu kennenlernen

Sehr gut kommen die Mitbringsel an, die speziell zum Jubiläum aufgelegt wurden, berichtet Nicole Brisch, Mitarbeiterin der Tourist Info. Der Secco vom Weingut Michael Schroth und der Wein vom Weingut Borell Diehl werden nicht nur bei verschiedenen Veranstaltungen in der Stadt ausgeschenkt, beispielsweise bei den samstäglichen Apéro-Treffs und auf dem Markt, sie werden auch gerne verschenkt. Dass eine Flasche 750 Cent oder 7,50 Euro kostet, schlägt wieder den Bogen zum Stadtjubiläum. In der Pfalz darf ein Dubbeglas nicht fehlen, welches den Aufdruck 750 Kaiserslautern in rot-gelb trägt. Auch das gefällige Weinglas hat Zahl und Stadt eingraviert. Beide sind für je vier Euro erhältlich.

Gerade kommt eine Frau in die Tourist Information, die eine Flasche Jubiläumswein kaufen möchte. Der Hinweis von Nicole Brisch, dass es den Wein mit zwei Gläsern im Geschenkset zu 15 Euro gibt, überzeugt sie: gekauft. „Macht doch gleich viel mehr her.“ Auch ein Jubiläumsbier der Karlsberg Brauerei, ein naturtrübes Kellerbier, wird es geben. „Es soll auch bei der Führung ,Versteckte Spuren der Lautrer Brauereigeschichte’ mit angeboten werden“, berichtet Brisch. Die Stadtführungen sind ein echter Renner. Bei der neu gestalteten Jubiläumsführung „Kurze Wege, lange Geschichte“ lernen auch viele Kaiserslauterer ganz neue Seiten ihrer Stadt kennen. Gruppen können die anderthalbstündige Jubiläumsführung auch individuell buchen – für 75 Euro.

Die Führungen auf den Spuren des musikalischen Kaiserslauterns, basierend auf dem kürzlich erschienenen Buch „Soundtrack einer Stadt“, fanden und finden ebenso großen Anklang.

Die Jubiläums-Souvenirs werden in einer eigenen Glasvitrine in der Tourist Information präsentiert. Zum Beispiel die Kaffeetassen – sehr edel in Schwarz mit dem Jubiläums-Signet, ebenfalls zum Preis von 7,50 Euro. Magnete dürfen nicht fehlen; für Frauen ist ein schickes Seidentuch im Angebot – für 15 Euro. Dass ein Jubiläumsschein mit dem Wert von 0 Euro so gefragt ist, verwundert den Laien. Doch Nicole Brisch weiß: „Die sind bei Sammlern sehr beliebt, auch andere Städte haben solche Scheine drucken lassen.“ So kommt es, dass die Gold-Edition schon längst ausverkauft ist, bei unserem Besuch nur noch ein paar Reste der silbernen Scheine zu haben sind.

Shirts und Taschen kommen noch

Im Gegensatz dazu gibt es noch jede Menge Jubiläums-Fähnchen zum Winken in Weiß, Rot und Schwarz, die kostenlos abgegeben werden. „Die werden gerne mitgenommen – und nicht nur von Kindern“, wissen die Touristikerinnen.

Noch ist nicht alles da, was es im Jubiläumsjahr an Souvenirs gibt. Julia Bickmann, die Leiterin der Tourist Information, berichtet, dass beispielsweise Badeenten und Schlüsselanhänger bestellt und noch unterwegs in die Pfalz sind. Kommen werden auch noch Shirts und Stofftaschen, welche die Agentur Peaks im Jubiläums-Design gestaltet hat. Bickmann ist sehr angetan davon, wie die Jubiläums-Souvenirs ankommen: „Wir freuen uns, wenn möglichst viele sie verschenken oder herumtragen und so Werbung für die Stadt machen.“

Jubiläumsbeilage

Dieser Beitrag ist in gedruckter Form im Rahmen der Sonderbeilage zum 750. Stadtjubiläum Kaiserslauterns am 2. Juni erschienen.

