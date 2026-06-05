„Uns geht es um Soforthilfe für den Handel.“ Mit diesen Worten hat CDU-Fraktionschefin Ursula Düll ihre Forderung nach kurzfristig mehr Parkplätzen in der Innenstadt erklärt.

Auf RHEINPFALZ-Anfrage erläuterte Düll, der Einzelhandel stehe nach mehreren Geschäftsschließungen derzeit extrem unter Druck. „Es hat ein Ladensterben eingesetzt.“ Die CDU wolle deshalb ein Signal an die Einzelhändler senden, die immer wieder darüber klagten, dass es zu wenig Parkplätze gibt.

„Es ist nicht unsere Absicht, dass die ganze Stadt zugeparkt wird“, so Düll. Allerdings seien in der Vergangenheit viel zu viele Parkplätze weggefallen, ohne dass sich an der Gesamtsituation etwas verändert habe. Ein Hauptproblem sei, dass viele Menschen nicht in Parkhäusern parken wollten. „Das liegt zum Teil auch daran, dass einige Parkhäuser schon älter sind und die Parkflächen eng sowie schlecht geschnitten sind.“ Hier sei die Stadt gefordert, auf die Parkhausbetreiber zuzugehen.

Düll räumt, nachdem sie viel Kritik an ihren Plänen hat einstecken müssen, ein: „Natürlich brauchen wir ein Gesamtkonzept. Aber bis wir das haben, sollten wir Autofahrern etwas anbieten. Vielleicht brauchen wir in Kaiserslautern auch ein weiteres Parkhaus.“ Für die Meuthstraße habe es Pläne gegeben. „Ein Parkhaus in der Meuthstraße wäre nah an der Innenstadt – genau das brauchen wir.“

„Behördenparkplätze sollten geöffnet werden“

Priorität hat für die CDU unter anderem, Behördenparkplätze rund ums Rathaus nach Dienstschluss und am Wochenende zum Parken freizugeben. „Das ging doch früher auch“, erinnert Düll. Vermutlich ließen sich nicht alle Parkplätze nutzen, es wäre aber ein „einfaches Mittel“, dem Handel schnell entgegenzukommen.

Die CDU hadert außerdem mit dem Parkleitsystem. „Es muss erneuert werden. So wie es jetzt ist, dass nur Centrum Nord oder Centrum West angezeigt wird, aber nicht das einzelne Parkhaus – das versteht kein Mensch. Da entsteht viel zu viel Parksuchverkehr.“

Die CDU wartet nach eigenen Angaben auf die Auswertung der Stadt, wie viele Parkplätze es gibt und wie viele weggefallen sind. „Darauf basierend muss dann eine langfristige Lösung gefunden werden. Doch bis es so weit ist, wollen wir Flächen freigeben.“ Beispielsweise könnte großflächig auf dem Raiffeisenplatz geparkt werden, so Düll. Zumindest so lange, bis er entsiegelt wird.

Platz neben Casimirschloss für die Autos sichern

Auf Dauer sichern will Düll den Platz neben dem Casimirschloss, wo jetzt im Jubiläumsjahr eine Beach Bar aufgebaut wird. „Dagegen haben wir gar nichts. Aber wenn der Platz, der zuletzt Baustofflager war, dann nicht mehr gebraucht wird, wollen wir ihn bitteschön wieder als Parkfläche haben.“

Düll betont, es werde zu wenig an die Kunden aus dem Umland gedacht. „Die kommen ohne Auto überhaupt nicht in die Stadt.“ Innerstädtisch sei zuletzt viel passiert. „Wir haben etwas für den Radverkehr getan, der ÖPNV-Takt wurde verbessert.“ Auswärtige profitierten davon jedoch nicht. Deshalb brauche es eine Zwischenlösung, „damit der Einzelhandel nicht stirbt“.

„Haben schon Wildwuchs auf dem Stiftsplatz“

Will Düll wirklich, dass sogar auf dem Stiftsplatz geparkt wird? „In erster Linie sind wir froh, dass eine Diskussion übers Parken eingesetzt hat.“ Aus ihrer Sicht könnten zumindest Teile des Stiftsplatzes zum Parken freigegeben werden. „De facto ist dort längst Wildwuchs entstanden. Vor dem Gebäude Stiftsplatz 5 mit mehreren Arztpraxen stehen beispielsweise regelmäßig Krankenfahrzeuge auf dem Platz.“