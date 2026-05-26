Musik, kühle Getränke, Strandgefühl – und all das mitten in der Stadt. Zwischen Theaterwiese und Casimirschloss entsteht eine Beach Bar – und das ist nicht alles.

Noch dominiert ein Baustellenlager den Platz in der Innenstadt, an dem schon bald eine Beach Bar zum Entspannen einladen soll. In den nächsten Wochen werden die Bauzäune Sand und Hackschnitzeln weichen. Aktuell führe man noch Gespräche mit verschiedenen Caterern, die sich als Betreiber der Beach Bar beworben haben. „Da sind wirklich coole Konzepte dabei“, verrät Citymanager Constantin Weidlich. In der Woche vom 15. bis 19. Juni soll die Bar unter den Bäumen zur Burgstraße hin voraussichtlich starten. Geplant ist eine mobile Lösung, womöglich ein Container oder ein Verkaufswagen, so Weidlich, der noch nichts Konkretes verraten möchte. Auch eine Toilettenanlage soll es geben. „Aber wir werden da nichts mauern“, betont der Citymanager. Die Beach Bar sei eine Art Versuchsballon, mit dem man schauen möchte, wie ein Gastroangebot an dieser Stelle angenommen wird. Bei der Diskussion um die Umgestaltung der Theaterwiese im Stadtrat war in der Vergangenheit ein Biergarten Thema.

Je nach Wetterlage wird Bar bis Oktober öffnen

Bis in den September, je nach Wetterlage vielleicht bis Oktober, soll die Bar geöffnet sein, kündigt Weidlich an. Neben Getränken soll es auch Snacks geben. Die exakten Öffnungszeiten werden sich wohl im Laufe des Events entwickeln, schätzt der Citymanager, an vier bis fünf Tagen die Woche soll allerdings geöffnet sein, kündigt er an – voraussichtlich mit einem Schwerpunkt auf Nachmittag und Abend. „Wir halten uns aber natürlich an die übliche Freisitzregel“, so Weidlich. Liegestühle, Beleuchtung und Musik sollen für die passende Atmosphäre sorgen. Am 15. September ist auch ein Lauterer Sommerabend an der Beach Bar geplant.

An einem Wochenende im Sommer – wann ist noch offen – wird es laut Weidlich rund um die Beach Bar, auf dem Rathausvorplatz und der Theaterwiese, die „Casimir Summer Lounge“ geben. Dieses Projekt hat bei dem Wettbewerb „Ich mach was in KL“ gewonnen, der im Februar vom Citymanagement der Stadt aufgelegt wurde. Die Idee dahinter: Über die Onlineplattform „KLmitWirkung“ konnte jeder Ideen für Projekte einreichen, die er zum Stadtjubiläum gerne umsetzen würde – 13 Vorschläge gingen ein. Bürger und eine Fachjury – deren Votum floss zu je 50 Prozent in die Auswertung ein – konnten dann entscheiden, welche drei Ideen umgesetzt werden dürfen.

Summer Lounge landet auf Platz eins

Mit deutlichem Abstand auf Platz eins landete die „Casimir Summer Lounge“, die laut Weidlich zwar unabhängig von der Beach Bar stattfinden wird, aber dennoch daran anknüpfen wird. An einem Wochenende im Sommer soll im Rathausumfeld ein urbaner Beachclub entstehen. Farbenfrohe Dekoelemente wie mobile Pflanzkübel (mit Palmen) und Sonnenliegen, dazu Beleuchtung mit Lichterketten und Lampions sowie Sand sollen für die passende Atmosphäre sorgen. Auch Live-Musik ist geplant. Junge Künstler und Vereine können mitwirken, kündigt Weidlich an, der eine Veranstaltung mit tollem Flair verspricht.

Auf der Fläche unter den Bäumen östlich des Casimirschlosses sollen die Kaiserslauterer aber nicht nur die Füße hochlegen können. Im oberen Bereich wurde ein Beachvolleyball-Feld aufgeschüttet, lediglich das Netz fehlt noch. „Natürlich kann man dort auch Fußball oder Badminton spielen und die Kinder können im Sand buddeln“, sagt Weidlich. Einige bunte Blumenkübel aus dem Bestand der Stadt säumen bereits den Bereich. Unterhalb des Volleyballfeldes sollen zwei Boulebahnen mit Sitzgelegenheiten entstehen, ein weiteres Gewinnerprojekt des Wettbewerbs „Ich mach was in KL“. Dort könne es Boule-Abende und -Workshops geben, sagt Weidlich, der sich vorstellen kann, den temporär umgestalteten Bereich mit unterschiedlichen Events zu bespielen – ganz gleich, ob italienischer Abend, Beachvolleyball-Turnier oder ein Abend mit Rotwein, Käse und Baguette – passend zur Boulebahn.

Skater veranstalten im August ein Event

Das dritte Projekt, das aus dem Wettbewerb hervorging, ein Skate-Event, wird laut Weidlich am Samstag, 8. August, am Skate-Park beim Albert-Schweitzer-Gymnasium stattfinden. Es sollen Trainingseinheiten sowie Skate- und Scooter-Wettbewerbe oder Gestaltungsworkshops zur Herstellung von Buttons und Ansteckern angeboten werden. Das Training wird von Trainerinnen und Trainern der Skate Rats Kaiserslautern geleitet. Equipment wie Skateboards und Schutzausrüstung stellt der Verein zur Verfügung. Zudem soll es Getränke und Speisen geben. Der gesamte Tag wird musikalisch von DJs begleitet. Für ungefähr eine Stunde werden die Skater an diesem Samstag auch auf die Treppen auf dem Rathausvorplatz umziehen. Dort soll ein Streetskate-Contest stattfinden, so Weidlich.

Für die Umsetzung der drei Gewinner-Projekte stehen laut Stadt je 7500 Euro zur Verfügung.