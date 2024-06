„Das Schlimmste, was passieren kann, ist eine Stichwahl“, unkte kurz nach 18 Uhr eine Wahlinteressierte vor dem Battenberger Wahllokal. „Am Ende noch eine mit’m Schmidte Peter“,

Dass Eric Bach in Battenberg die Wahl gewinnt, hatten die meisten erwartet. Dass er SPD-Kandidat Peter Dehio so weit hinter sich lässt, kam dann aber doch überraschend. Amtsinhaber Peter Schmidt bekam auch Stimmen, obwohl er das gar nicht wollte.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

