Da sei der Eindruck entstanden, dass der Leiningerland-Seniorenbeirat Peter Dehios Kandidatur als Ortsbürgermeister in Battenberg unterstützt: Diese Kritik formulierte zum Beispiel der Vorsitzende

Der Battenberger SPD-Bürgermeisterkandidat Peter Dehio hat Wahlwerbung verteilt, in der er mit seiner Rolle als stellvertretender Vorsitzender des Leiningerland-Seniorenbeirats wirbt. Dafür hat er reichlich Kritik geerntet. Nun nimmt er erneut Stellung.

