Eric Bachs kommunalpolitische Erfahrung beschränkt sich auf die Zuschauerrolle bei den Gemeinderatssitzungen in Battenberg. „Sie haben durchaus Unterhaltungswert“, macht er deutlich, dass es ihm im Publikum nicht langweilig wird. Dabei habe er beschlossen, selbst am Konferenztisch aktiv werden zu wollen und sogar für eine Kandidatur als Bürgermeister seinen Hut in den Ring zu werfen. Er verrät, was ihm wichtig ist.

Finanziell angespannte Lage und überbordende Bürokratie schrecken Bach nicht ab. „Alle nörgeln herum. Das ist nicht gut. Ich will mich einsetzen für unser Dorf“, erläutert der 32-Jährige, der 2018 mit seiner Frau und zwei Hunden auf den „Balkon der Pfalz“ zog. Dort haben die beiden ein Haus mit traumhafter Aussicht gekauft. „Wir haben den Leerstand überwiegend in Eigenleistung kernsaniert“, sagt der aus Gernsheim stammende Spross einer Handwerkerfamilie und schwärmt: „So schön wie wir wohnt selten jemand.“

Wanderwege wieder pflegen

Die Natur ist dem in Mannheim stationierten Polizeibeamten, dessen Gattin Ärztin am Marienkrankenhaus in Ludwigshafen ist, sehr wichtig. „Wir wollten nicht in der Großstadt leben.“ Insofern würde er sich zum Beispiel gern dafür einsetzen, dass die Wanderwege wieder mehr gepflegt werden. Schließlich kämen viele Touristen vorbei. „Am Ende der Waldstraße ist der schmale Pfad zum Ungeheuersee komplett zugewuchert“, erzählt er.

Der Vater eines kleinen Sohnes fühlt sich in Battenberg auch wegen der Gemeinschaft sehr wohl. Das sei ein tolles Miteinander. „Wir sind hier sehr gut aufgenommen worden“, zieht er ein positives Resümee. Ein Ziel sei es, die traditionellen Veranstaltungen mehr zu unterstützen. „Die letzte Kerwe war nur noch ein Hoffest beim Weingut Denig“, bedauert der 32-Jährige. Bauernmarkt, Dorfcafé, Seniorenausflug, Nikolaus, Winterverbrennung und anderes, was sich etabliert habe, müsse erhalten bleiben.

Keine bestimmte politische Richtung

Bach, zuvor schon Sportschütze, hat an seinem neuen Wohnort den Jagdschein gemacht. Seine Frau ist im Tennisverein aktiv. Die jungen Eltern haben sich sehr dafür engagiert, dass der Spielplatz an der Weed wieder schön wird. „Ursprünglich dachten wir daran, aus dem grünen Loch etwas Attraktives zu schaffen, den Wasserspielbereich wieder in Ordnung zu bringen, einen barrierefreien Zugang anzulegen und einen Zaun drum herum zu ziehen, damit die Kinder nicht auf die Straße rennen können“, erläutert Bach. Weil Fördermittel aus dem Leaderprogramm beantragt werden sollen, müsse das Areal um Geräte für Kleinstkinder erweitert und die Boulebahn an die Kneipp-Anlage verlegt werden. Die Aufregung darum im Rat kann er nicht nachvollziehen.

Aber das sei auch wiederum das Spannende: Als Ortschef zu versuchen, die verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen. Zu einer bestimmten politischen Richtung fühlt sich Bach nicht hingezogen. „Ich stehe für konservative Werte, aber auch für den Erhalt der Umwelt. Politik vor Ort sollte mit gesundem Menschenverstand und Kompromissbereitschaft, aber ohne Ideologie gemacht werden“, findet er. Bei der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses würde er kleinere Brötchen backen. „Man sollte nur den Sanierungsstau beheben, auf den großen Umbau verzichten“, plädiert er dafür, das Dach und die Fenster zu reparieren oder auszutauschen.

Drei Bekenntnisse

1. Ich lebe gern in Battenberg, weil … mich der Ort und die Menschen hier faszinieren.



2. Gar nicht leiden kann ich, wenn … Leute ihr Wort nicht halten.



3. Ich will Bürgermeister werden, da … ich mit Dynamik das Bewährte erhalten und den Ort dennoch voranbringen möchte.