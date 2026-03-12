„Volt ist die Mitte der Gesellschaft“, sagt Burak Bagis, Landtagskandidat in Frankenthal. Deshalb gehöre er der Partei an. Ihm macht die wachsende Altersarmut im Land Sorgen.

Burak Bagis (39) arbeitet in der Verwaltung des italienischen Supermarkts im Mohrengässchen in Frankenthal. Doch vor allem die Mörscher dürften ihn als ehemaligen Leiter der dortigen Sparkasse kennen. Der gelernte Finanzassistent kann sich mit Banken nicht mehr identifizieren, wie er sagt.

Den aus Heidelberg stammenden Ehemann und zweifachen Vater treiben die Beobachtungen im vorherigen Job um, besonders die finanzielle Lage von Rentnern und Familien, denen ein Arbeitsplatz verloren ging. „Ich will enttäuschten und frustrierten Leuten, die gehört werden wollen, eine Stimme geben“, sagt Bagis. Deshalb kandidiert er im Landtagswahlkreis Frankenthal für Volt. Bei der Bundestagswahl 2025 bekam er 0,9 Prozent der Erststimmen.

„Lehrer brauchen mehr Unterstützung“

Für Bagis hängt Wirtschaftswachstum eng mit Bildung zusammen, das ist für ihn der wichtigste Punkt im Volt-Programm, auch weil es der Demokratie diene. Das Schulsystem sollte sich erst ab Klasse 7 differenzieren, findet er, und Lehrer bräuchten im Schulalltag viel mehr Unterstützung, etwa von Sozialarbeitern. Das größte Problem im Wahlkreis ist für ihn die schlechte finanzielle Ausstattung der Kommunen durch das Land.