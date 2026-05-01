Zehn Frauen wollten sich ihren Traum erfüllen und Miss Strohhut werden – doch nur eine gewinnt. Wer es ist, bleibt geheim. Erst beim Strohhutfest wird das Geheimnis gelüftet.

„Ich bin ein bisschen überrumpelt“, sagt die neue Miss Strohhut. Sie wird geherzt und weiß gar nicht so recht, wie ihr geschieht. Wer Frankenthal und das Strohhutfest künftig repräsentieren wird, steht fest. Die Jury, der Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG), die scheidende Miss Strohhut Larissa Kießling sowie Bürger und Vereinsvertreter angehören, hat sich entschieden.

Doch der Name der Glücklichen bleibt geheim. Und dass das auch bitteschön so bleiben soll, bis das Strohhutfest am 4. Juni eröffnet wird, schärft OB Meyer allen Anwesenden ein. Wer verrät, wer die Miss Strohhut 2026/2027 ist, erhält die Höchststrafe für Frankenthaler: lebenslanger Ausschluss vom Strohhutfest. Nichts darf nach außen dringen. Außer die Nachricht: Es wird eine Miss Strohhut, auf die sich Frankenthal freuen darf. Herzlich, offen und redegewandt. Und natürlich eine Frankenthalerin. Das ist schließlich die zentrale Voraussetzung, um sich als Miss den Strohhut aufsetzen zu dürfen.

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Die Nervosität ist groß

Zehn Kandidatinnen haben den Traum, gemeinsam mit den Frankenthalern das größte Straßenfest der Pfalz zu feiern. Auch eine Transfrau stellt sich zur Wahl. Sie will mit ihrer Bewerbung die queere Community sichtbar machen.

In zwei Vorstellungsrunden müssen die Kandidatinnen die Jury von sich überzeugen. In Runde eins geht es darum, dass die jungen Frauen etwas von sich selbst erzählen und Fragen beantworten. Bei allen ist die Nervosität groß. „Ich bin aufgeregt, Entschuldigung“, bekennt gleich die allererste Bewerberin. Und Oberbürgermeister Meyer sagt an diesem Abend noch häufiger zu den Kandidatinnen: „Tief durchschnaufen.“

Die Partnerstädte? Weitgehend unbekannt

Besonders angespannt sind die Gesichter der Bewerberinnen bei einer Frage: Was sind die Partnerstädte von Frankenthal? Martina Baum, die als Mentorin der Miss Strohhut zur Seite steht, will das wissen. Alle vier Städte kann nur eine der zehn Frauen aufzählen: Colombes in Frankreich, Strausberg in Brandenburg, Sopot in Polen und Rosolini in Italien.

Die kundige Kandidatin hatte sich bereits im vergangenen Jahr zur Wahl der Miss Strohhut gestellt. Auch damals war nach den Partnerstädten gefragt worden und die Frau hatte sich das gemerkt.

Entscheidung zwischen drei Finalistinnen

Zudem will die Jury unter anderem wissen, ob die Bewerberinnen den Stadtentwicklungsprozess „Frankenthal 2035“ kennen und welche Kulturveranstaltungen sie in der Stadt besuchen. In Runde zwei müssen die Kandidatinnen sich der Aufgabe stellen, an der Seite von OB Meyer das Strandbadfest zu eröffnen.

Beim Probe-Grußwort tauen einige der Frauen auf, legen ihre Nervosität ab und überzeugen dabei so sehr, dass es noch einmal richtig spannend wird – bei der ersten Abstimmung liegen drei Kandidatinnen gleichauf. Die Jury muss sich zwischen diesen drei Finalistinnen entscheiden. Auf wen die Wahl gefallen ist, erfahren die Frankenthaler dann am 4. Juni.