Wenn in Frankenthal das Strohhutfest eröffnet wird, gibt es beim Kinderstrohhutfest eine Premiere. Kinder und Jugendliche können dort groß als Moderatoren rauskommen.

Der Countdown für das Strohhutfest läuft. Am 4. Juni wird in Frankenthal das Fest der Feste eröffnet. Dass es bis dahin nicht mehr lange hin ist, zeigt sich an den Vorbereitungen, die mittlerweile in der Innenstadt im Gange sind.

An den Fahrradständern in der Wormser Straße hängen beispielsweise Zettel mit dem Hinweis, die Abstellmöglichkeiten nicht mehr zu nutzen – weil sie bald abgebaut werden, damit sie beim Strohhutfest nicht im Weg sind. Nach den Festtagen werden sie wieder aufgestellt. So verwandelt sich die Innenstadt in den nächsten Tagen Schritt für Schritt in eine Festmeile.

Müssen wegen des Strohhutfests abgebaut werden: Fahrradständer in der Frankenthaler Innenstadt. Foto: Claudia Wößner

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Kinderstrohhutfest in Willy-Brandt-Anlage

Strohhutfest bedeutet Ausnahmezustand in Frankenthal, und deshalb hat der Nachwuchs seinen eigenen Bereich. In der Willy-Brandt-Anlage findet parallel zum Strohhutfest das Kinderstrohhutfest statt. Geöffnet ist an allen vier Tagen von 14 bis 18 Uhr, organisiert wird das Ganze vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt.

Und in diesem Jahr gibt es für Kinder und Jugendliche ein besonderes Angebot: Wer sich traut, hat die Chance, selbst auf der Bühne zu stehen und als Moderator durch das Programm zu führen – zumindest ein Stück weit.

Gemeinsam mit „Mister Kinderstrohhutfest“

Denn es gibt ja noch Timo Schlüter. Der „Mister Kinderstrohhutfest“, wie er gerne genannt wird, wird auch in diesem Jahr wieder dabei sein. Schlüter ist der Hauptmoderator und unterstützt die Kinder und Jugendlichen bei ihren ersten Gehversuchen. Niemand soll sich auf der Bühne alleingelassen fühlen.

Der »Mister Kinderstrohhutfest« von Frankenthal: Timo Schlüter moderiert seit gut zehn Jahren das Kinderstrohhutfest. Archivfoto: Sonja Weiher

Es ist ein Pilotprojekt, mit dem das Kinder- und Jugendbüro neue Wege gehen will. Jungs und Mädchen sollen die Möglichkeit bekommen, sich auszuprobieren, Verantwortung zu übernehmen und erste Erfahrungen auf einer Bühne zu sammeln.

Sie haben die Aufgabe, das Publikum zu begrüßen, Programmpunkte anzukündigen und einzelne Auftritte zu begleiten. Früh übt sich, wer den Kindheitstraum hegt, irgendwann als Miss Strohhut das Publikum zu begeistern oder auf der Bühne groß in einer Band aufzutrumpfen.

Was Voraussetzung ist und was nicht

Kinder, die mitmachen möchten, brauchen keine Vorerfahrungen. Sie sollten etwa acht Jahre oder älter sein und grundlegende Lesekenntnisse haben. Wer gemeinsam mit Timo Schlüter beim Kinderstrohhutfest groß rauskommen will, muss etwas Zeit mitbringen: Pro Tag kann der Einsatz bis zu zwei Stunden dauern. Die Kinder müssen nicht jeden Tag vor Ort sein, eine Teilnahme ist auch an einzelnen Tagen möglich.

Workshop zum Auftakt

Seinen Ausgang nimmt das Pilotprojekt aber nicht erst beim Kinderstrohhutfest. Der Auftakt steht bereits am Samstag, 23. Mai, 14 bis 16 Uhr, an. Im Kinder- und Jugendbüro in der Zuckerfabrik am Stephan-Cosacchi-Platz findet dann ein Workshop statt, der für Kinder verpflichtend ist, die auf der Bühne stehen wollen.

Alle Teilnehmer lernen sich dort kennen und erhalten spielerische Einblicke in Moderation, Bühnenpräsenz und den Ablauf des Kinderstrohhutfests. Im Anschluss, von 16 bis 16.30 Uhr, bespricht sich das Team des Kinder- und Jugendbüros mit den Eltern und klärt letzte Fragen; auch, welche Kinder wann moderieren, soll am 23. Mai abgesprochen werden.

Ohne Anmeldung geht’s nicht

Bei Bedarf gibt es einen zusätzlichen Vorbereitungstermin am Samstag, 30. Mai, 14 bis 16 Uhr. Für die Teilnahme am Workshop und damit auch am Kinderstrohhutfest ist eine Anmeldung erforderlich. Die Anmeldung ist per E-Mail an die Adresse kijub@frankenthal.de oder über die städtische Homepage (www.frankenthal.de/strohhutfest/de) möglich.