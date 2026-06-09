Gelbe Säcke sind in Frankenthal knapp. Wegen eines Lieferengpasses gibt der EWF keine Säcke mehr aus. Aber was tun, bis der Nachschub kommt? Stadt und EWF nennen Alternativen.

Gelbe Säcke sind in Frankenthal aktuell heiß begehrt. Denn seit einigen Tagen gibt der städtische Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) keine Säcke mehr aus. Das soll aber nur vorübergehend sein, wie die Stadt Frankenthal mitteilt.

Was auf den ersten Blick ein Problem des EWF zu sein scheint, ist deutlich komplexer. Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb verteilt zwar die Gelben Säcke an die Frankenthaler. Dass die Säcke geliefert werden, ist jedoch Sache des Dualen Systems Deutschland ( DSD) respektive eines Dienstleisters, der damit beauftragt wurde. Nach Angaben der Stadt sind derzeit aber die internationalen Lieferketten gestört, was wiederum dazu führt, dass die Säcke nur verzögert bereitgestellt werden können.

Iran-Krieg: Materialnot in Kunststoffindustrie

Hintergrund sind die Folgen des Iran-Kriegs. Wie die K-Zeitung, das führende Fachmedium für die Kunststoffindustrie, berichtet, fehlen der Branche durch die Krise im Nahen Osten wichtige Rohstoffe. Die Materialnot verschärft sich laut der K-Zeitung weiter. So herrscht beispielsweise ein akuter Mangel an unverzichtbaren Spezialchemikalien, weil durch die Blockade der Straße von Hormus Exporte nicht wie geplant verschifft werden können. Hinzu kommen stark gestiegene Kosten, etwa für Frachtraten.

Öltanker und Frachtschiffe reihen sich in der Straße von Hormus auf. Foto: Altaf Qadri/AP/dpa

Stadt: Lieferung im Laufe der Woche

Die Rohstoffknappheit hat Folgen für Kommunen, die auf das System der Kunststoffsäcke setzen: Lieferungen verzögern sich. Wie die Stadt mitteilt, wurde dem EWF zugesagt, dass im Laufe der Woche Gelbe Säcke geliefert werden sollen. Dies wäre dann eine Sendung, die ursprünglich bereits Anfang des Monats in Frankenthal hätte ankommen sollen.

Was machen bis dahin Bürger, die keine Wertstoffsäcke mehr haben, aber dringend welche brauchen? Laut Stadt können die Frankenthaler alle Arten von transparenten Abfallsäcken nutzen, um darin ihre Leichtverpackungsabfälle zu entsorgen. „Diese werden im Rahmen der regulären Sammlung mitgenommen“, sichert die Stadt dieses Verfahren zu, solange der Lieferengpass anhält.

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Gleichwohl gilt aber auch: Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass in Frankenthal die Gelben Säcke Mangelware sind. So musste etwa schon Ende 2024 die Abgabe an Privathaushalte und Gewerbebetriebe deutlich reduziert werden. Die Wertstoffsäcke wurden immer wieder zum „Frankenthaler Gold“ – schwer zu bekommen und von fast unschätzbarem Wert.

Frankenthals Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU), der für den EWF zuständig ist, erklärte in verschiedenen Sitzungen des Betriebsausschusses, dass die Säcke oft auch zweckenentfremdet würden: etwa als Altkleidersack, Restmüllsack, Laubsack, Regenschutz für Tomatenpflanzen oder anderes. Dies führt jedoch zu einem erhöhten Verbrauch.

Gelbe Säcke: Kontingent ist begrenzt

Die Krux daran: Für Frankenthal ist wie auch für andere Städte im Rahmen des Dualen Systems jährlich nur ein bestimmtes Kontingent an Gelben Säcken vorgesehen. Diese Stückzahl errechnet sich unter anderem aus dem Verpackungsmüll pro Person im Jahr. Aktuell gibt es für Frankenthal rund 1,7 Millionen Säcke.

„Nach Berechnungen des EWF reichen zwei bis drei Rollen Gelbe Säcke pro Jahr für die Verpackungsabfälle einer durchschnittlichen vierköpfigen Familie aus“, weisen Stadt sowie Eigen- und Wirtschaftsbetrieb erneut darauf hin, die Säcke ausschließlich für Verpackungsabfälle zu nutzen. Größere Verpackungsmaterialien wie Kartonagen, Styroporeinlagen, Folien oder Füllstoffe können die Frankenthaler kostenlos im Wertstoffcenter im Starenweg abgeben.

Das gehört in den Gelben Sack

In den Gelben Sack gehören ausschließlich Leichtverpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundstoffen. Dazu zählen beispielsweise Folien, Kunststoffflaschen, Becher, Getränkekartons, Konservendosen, Aluminiumverpackungen sowie Verschlüsse.

Andere Abfälle wie Restmüll, Laub, Altkleider oder Pfandflaschen dürfen nicht über den Gelben Sack entsorgt werden. Mit Kontrollen will der EWF verhindern, dass die Säcke zweckentfremdet werden. Falsch befüllte Behälter sollen gekennzeichnet und nicht geleert werden.

Im Netz

Wer unsicher ist, wie er seinen Müll am besten trennt, findet dazu weitere Informationen auf der Seite des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF): www.frankenthal.de/ewf.