Nach den Rollen mit Gelben Säcken registriert der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) nun auch eine verstärkte Zweckentfremdung von Altkleidersäcken. Zwischen November und März hat er nach eigenen Berechnungen rund 700 transparente und entsprechend gekennzeichnete Alttextilsäcke im Bürgerbüro ausgegeben. Davon wurden gerade einmal 150 befüllt und zur Abholung bereitgestellt, berichtete Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss. Zwar wurden auch einige Säcke im Wertstoffcenter im Starenweg abgegeben, die Rücklaufquote bleibe aber erstaunlich gering. Um einem Missbrauch vorzubeugen, ist der EWF nun dazu übergegangen, bereits bei deren Ausgabe einen verbindlichen Termin für die Abholung von Alttextilsäcken zu vereinbaren.

Entsprechend der aktuellen Nachfrage werde der EWF durchschnittlich zwei Sammeltermine pro Monat anbieten und diese bei Bedarf flexibel anpassen, informierte Knöppel. Die Testphase laufe bis Ende 2026. Sie ergänzt die bestehende Containersammlung gewerblicher und gemeinnütziger Betreiber. Die vom EWF eingesammelten Alttextilien werden im Wertstoffcenter umgeschlagen und an einen Verwerter weitergeleitet. Dafür musste bis Ende 2025 ein Entsorgungsentgelt gezahlt werden.

Zwischenzeitlich hat sich die Marktlage verändert. Einige gewerbliche Sammler haben laut Knöppel im März angekündigt, bereits entfernte Container wieder aufzustellen und zu betreiben. Dies sollte den Kostendruck auf den EWF ebenso reduzieren wie eine Neuausschreibung für einen Verwerter, der die vom EWF eingesammelten Alttextilien bis Dezember 2027 gegen Zuzahlungen abnimmt.