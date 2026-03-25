Der EWF setzt auf Automaten für Gelbe Säcke. Drei Standorte sind geplant, um die Ausgabe für Bürger einfacher und flexibler zu machen.

Um die Ausgabe Gelber Säcke zu erleichtern, setzt der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) künftig auf einen Automaten. Dieser wird an der Betriebsstätte in der Ackerstraße installiert und soll zunächst montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr zugänglich sein. Nachts und sonntags wird er aus Rücksicht auf Anwohner abgeschaltet.

Ursprünglich war ein Standort am Bürgerbüro in der Sterngasse vorgesehen. Davon nahm man jedoch Abstand, weil dieser schlecht erreichbar sei, erklärte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss. Stattdessen sind nun drei gut anfahrbare Ausgabestellen geplant: das Wertstoffcenter im Starenweg, die Kompostanlage und die EWF-Betriebsstätte.

Zeitverzögerung gegen Missbrauch

Unverändert erhältlich sind die Gelben Säcke im Bürgerbüro, an den Müllfahrzeugen sowie in den Vorortverwaltungen. Am Seiteneingang des Rathauses werden sie laut EWF nur noch übergangsweise und in begründeten Ausnahmefällen ausgegeben.

Damit pro Entnahme nur eine Rolle ausgegeben wird, soll der Automat mit einer Zeitverzögerung von einer Minute arbeiten, erläuterte EWF-Abteilungsleiter Stephan Nießner. Im Ausschuss wurden allerdings Zweifel geäußert, ob dies ausreiche, um Missbrauch zu verhindern.

Rechnerisch stehen in Frankenthal jährlich 1,7 Millionen Gelbe Säcke zur Verfügung. Der EWF geht davon aus, dass eine vierköpfige Familie bei sachgerechter Nutzung zwei bis drei Rollen pro Jahr benötigt. Mit Kontrollen will man verhindern, dass die Säcke zweckentfremdet genutzt werden, etwa für Altkleider oder Pfandflaschen.