In Frankenthal soll ein 70-Jähriger Ende Dezember mit einem Messer auf einen Bekannten losgegangen sein. Nun steht der Mann wegen versuchten Totschlags vor Gericht.

Erst soll es einen Streit gegeben haben, dann soll der 70-Jährige mit einem Küchenmesser auf den anderen Mann eingestochen haben: Bei dem Angriff am 28. Dezember wurde das Opfer lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Der Mann überlebte die Attacke, die sich in einem Haus im Nordosten von Frankenthal ereignet haben soll. Sein Angreifer muss sich nun vor dem Landgericht in Frankenthal verantworten. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag. Der Prozess beginnt am Freitag, 12. Juni. Es sind drei Fortsetzungstermine angesetzt.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Opfer um einen Bekannten des Angeklagten. Der Mann habe vorübergehend auch in der Wohnung des 70-Jährigen gelebt. Die genauen Umstände müssen sich aber noch vor Gericht klären. Der Angeklagte ist nicht vorbestraft. Er wurde nach der Tat noch vor Ort festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

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In den Bauch gestochen

Laut der Anklage soll sich das Geschehen am Nachmittag des 28. Dezember so zugetragen haben: Das Opfer soll zur Wohnung des 70-Jährigen gegangen sein, um dort Sachen abzuholen, die ihm gehören. Die beiden Männer gerieten in Streit. Der Angeklagte soll dem anderen Mann mit dem Messer in den Bauch gestochen haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ließ der Täter den lebensgefährlich Verletzten im Hausflur zurück und ging wieder in seine Wohnung. Trotz der Stichverletzung gelang es dem Opfer, noch bei einer Nachbarin zu klingeln, die den Rettungsdienst verständigte und damit dem Mann mutmaßlich das Leben gerettet hat.