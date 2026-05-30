Erneut führte die Stadt eine Kontrolle in einem asiatischen Massagesalon durch. Warum die Behörde das Geschäft für kurze Zeit versiegelt hat.

Zu Beginn der letzten Maiwoche stattete der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) einem Massagestudio im Frankenthaler Foltzring einen Besuch ab. Bei der Kontrolle wurden zwei Personen angetroffen, bei denen nach erster Prüfung aufenthalts- und arbeitsrechtliche Verstöße festgestellt wurden. Das teilte die Stadt Frankenthal auf RHEINPFALZ-Anfrage am Donnerstag mit. Außerdem habe es Hinweise auf die unzulässige Nutzung der Räume zu Wohnzwecken gegeben. Der Massagesalon wurde zwischenzeitlich von der Behörde versiegelt.

Das habe jedoch nicht an der Art der Verstöße gelegen, sondern daran, dass eine Kontaktaufnahme mit den Verantwortlichen des Betriebs zunächst nicht möglich gewesen sei. „Nach anschließender Kontaktaufnahme über einen Rechtsanwalt erschien der Verantwortliche bei der zuständigen Stelle“, teilt eine Sprecherin der Stadt mit. Die Versiegelung sei daraufhin aufgehoben worden. Anzeichen für verbotene Erotik habe es in diesem Fall nicht gegeben.

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Aufenthaltsberechtigung ohne Arbeitserlaubnis

Erst im Frühjahr hatte der KVD in einer gemeinsamen Aktion unter anderem mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen chinesische Massagesalons im Stadtgebiet mittels verdeckter Testbesucher kontrolliert. Dadurch konnte ein Fall illegaler Prostitution entdeckt werden. Dauerhaft geschlossen werde ein Massagestudio jedoch nur bei fortgesetzter Missachtung der Vorschriften, wie ein Polizeisprecher damals mitteilte.

Derartige Kontrollen gibt es immer wieder. Bereits im Frühjahr 2025 wurde ein asiatisches Massagestudio in der Stadt kurzzeitig versiegelt, weil zwei Frauen chinesischer Staatsangehörigkeit angetroffen wurden, die sich nicht ausweisen konnten. Die Polizei erklärte gegenüber der RHEINPFALZ bereits im April, dass angetroffene chinesische Prostituierte in der Regel zwar über eine gültige Aufenthaltsberechtigung verfügen, diese aber nicht zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit berechtige. Im Moment der Arbeitsaufnahme werde deshalb der Tatbestand des illegalen Aufenthalts erfüllt.

Prostitution ist in der Stadt Frankenthal grundsätzlich untersagt, weil die dafür gesetzlich vorgesehene Mindesteinwohnerzahl von 50.000 nicht erreicht wird.