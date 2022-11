Der Donnersbergkreis wird seine kommunale Impfstelle in der Morschheimer Straße 8 in Kirchheimbolanden zum neuen Jahr nicht mehr öffnen. Im Dezember werden bereits die Öffnungszeiten reduziert.

Am 5. April war die Impfstelle in den Räumen der ehemaligen Torpedo-Garage eröffnet worden. Zuvor hatte es im Festhaus in Winnweiler Impfangebote gegeben. Grund für den Umzug in die kleineren Räumlichkeiten war unter anderem die deutlich zurückgegangene Nachfrage nach Impfungen. Waren in Winnweiler mehr als 12.400 Impfungen verabreicht worden, so nahmen in Kirchheimbolanden noch gut 1550 Personen das Angebot wahr.

Am Dienstag, 27. Dezember, wird die kommunale Impfstelle in der Kreisstadt nun letztmals regulär geöffnet haben. Die Bundesregierung hat entschieden, aus der Co-Finanzierung der Impfzentren auszusteigen. „Für uns als Kreis ist es ohne eine Finanzierung, wie das bislang der Fall war, nicht möglich, selbst weiterhin eine solche Einrichtung zu betreiben“, sagt Landrat Rainer Guth – und fügt an: „Ehrlicherweise müssen wir aber auch sagen, dass die Nachfrage in den vergangenen Monaten ganz stark zurückgegangen ist.“

Änderungen bei den Öffnungszeiten

Das unterstreicht auch Eva Hoffmann, die Leiterin der Abteilung Recht, Gesundheit und Ausländerbehörde: „Wir hatten Öffnungstage, an denen kaum mehr als zehn Personen da waren.“ Sie ist dankbar für das Engagement des Personals, das weit über den Betrieb an den eigentlichen Öffnungstagen hinausging. „Was hier in einem Jahr geleistet wurde, ist mehr als beeindruckend“, ergänzt Guth – und erinnert daran, dass es bereits die zweite Phase ist, in der im Kreis ein Impfzentrum betrieben wird. Zwischen 7. Januar und 24. September 2021 hatten sich in der Kirchheimbolander Stadthalle mehr als 48.300 Menschen impfen lassen.

Schon im Dezember werden nun die Öffnungszeiten reduziert, die Impfstelle ist dann nur noch dienstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Impfungen sind weiterhin ohne Termin möglich. Geschlossen ist auch am Freitag, 25. November; stattdessen wird am Tag zuvor von 9 bis 13 Uhr geimpft.