Die Kommunale Impfstelle des Donnersbergkreises zieht vom Winnweilerer Festhaus in die Räume der ehemaligen Torpedo-Garage nach Kirchheimbolanden um. Dort haben die Türen erstmals am Dienstag, 5. April, geöffnet, teilt die Kreisverwaltung mit.

Grund für den Umzug: Wegen der deutlich zurückgegangenen Nachfrage nach Impfungen – aktuell noch durchschnittlich 100 pro Woche – werde ein Gebäude in der Größenordnung des Winnweilerer Festhauses nicht mehr benötigt. Zudem könne somit die Impfstelle dauerhaft an das ebenfalls in Kirchheimbolanden ansässige Gesundheitsamt des Donnersbergkreises angebunden werden.

Seit 9. Dezember hatte der Kreis in Kooperation mit dem Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes die Impfstelle im Winnweilerer Festhaus betrieben. „Wir sind der Ortsgemeinde sehr dankbar, dass sie uns das Festhaus zur Verfügung gestellt hat. Nun wollen wir es aber nicht weiter blockieren, wollen die Möglichkeit bieten, dass hier wieder Veranstaltungen stattfinden können und Vereine die Räumlichkeiten nutzen können“, sagt Wirtschaftsförderer und Standortentwickler Reiner Bauer, der zusammen mit Björn Becker vom Brand- und Katastrophenschutz die Impfangebote des Kreises koordiniert.

In Kirchheimbolanden ab 5. April geöffnet

Zum letzten Mal wurde am Dienstag, 29. März, in Winnweiler geimpft. Nach der Umzugsphase erfolgt der Neustart in Kirchheimbolanden am Dienstag, 5. April. Dann können hier Personen ab zwölf Jahren eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung erhalten. Um das Angebot wahrnehmen zu können, ist eine Anmeldung über das Portal des Landes unter www.impftermin.rlp.de oder die Info-Hotline 0800 5758100 erforderlich. Letztere ist Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 16 Uhr besetzt.

„Das hat den Hintergrund, dass wir so die Impftermine möglichst hintereinander legen können und keinen zu großen Leerlauf haben. Umgekehrt können wir dann entsprechend reagieren, wenn es eine größere Zahl an Anmeldungen geben sollte“, berichtet Katrin Limbach, die gemeinsam mit Magdalena Friederichs das Gesundheitsamt des Donnersbergkreises leitet. Weitere Informationen zur kommunalen Impfstelle in der Morschheimer Straße 8 in Kirchheimbolanden gibt es unter www.donnersberg.de.