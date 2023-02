Super Bowl Nummer 57 steht vor der Tür. In den Philadelphia Eagles treffen und den Kansas City Chiefs treffen die beiden besten Mannschaften der Saison aufeinander. Der Überblick.

Um was geht es?

Der Super Bowl ist das Endspiel der National Football League, kurz NFL. In der besten Football-Liga der Welt spielen 32 Mannschaften, die sich in zwei Conferences aufteilen. Sie heißen AFC und NFC. Dort werden wiederum Vierergruppen gebildet. Jedes Team hat 17 Spiele in der Hauptrunde der Saison, die Mannschaften mit der besten Bilanz aus Siegen und Niederlagen ziehen in die Play-offs ein, wo sie sich in K.-o.-Spielen duellieren. Die Meister der beiden Unterligen ziehen in den Super Bowl ein.

Der erste Super Bowl fand am 15. Januar 1967 im Memorial Coliseum in Los Angeles statt. Er ist das einzige Endspiel der Geschichte, das nicht ausverkauft war. Inzwischen steht der 57. Super Bowl vor der Tür, die Spiele werden mit römischen Ziffern durchnummeriert, die aktuelle Ausgabe trägt also die LVII. Der Pokal, den die Siegermannschaft erhält, heißt Vince Lombardi Trophy.

Der Super Bowl sieht sich selbst gerne als das größte Einzelsportereignis der Welt, allein in den USA schauen sich jedes Jahr mehr als 100 Millionen Menschen im Fernsehen an. Nach der Erweiterung der Saison von 17 auf 18 Spieltage, wobei jedes Team eine freie Woche hat, liegt der Tag des Endspiels auf dem zweiten Sonntag im Februar. Der Super-Bowl-Sunday ist in den USA ein inoffizieller Feiertag geworden.

Die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots sind mit jeweils sechs Erfolgen Rekordsieger. Bei den Spielern ist der gerade zurückgetretene Star-Quarterback Tom Brady mit sieben Siegen Spitzenreiter. Er gewann sechsmal mit den Patriots und einmal mit den Tampa Bay Buccaneers.

Wer spielt diesmal?

Im 57. Super Bowl treffen die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles. Damit kommt es zum Show-down der beiden besten Teams dieser Saison. Sowohl die Eagles als auch die Chiefs haben in der Hauptrunde 14 Spiele gewonnen und nur dreimal verloren. Beide zogen als beste Mannschaft ihrer jeweiligen Conference in die Play-offs ein. In den K.o.-Spielen gaben sie sich ebenfalls keine Blöße.

Das Duell der Quarterbacks. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Im Halbfinale verprügelten die Eagles die San Francisco 49ers mit 31:7, Kansas City schlug den Vorjahresfinalisten Cincinnati Bengals knapp mit 23:20. Das entscheidende Field Goal schoss Kicker Harrison Butker drei Sekunden vor Spielende.

Es könnte ein Super Bowl mit vielen Punkten geben, die Eagles als auch die Chiefs sind offensiv geprägte Teams. Ein Schmankerl aus der Statistik, das die Ausgeglichenheit zeigt: Die Angriffsreihen beider Mannschaften haben in 19 Saisonspielen jeweils 546 Punkte erzielt.

Wo wird gespielt?

Der Super Bowl ist zum vierten Mal zu Gast in Arizona, zuletzt wurde das Finale 2015 hier ausgetragen. Das State Farm Stadium steht in Glendale, einem Vorort von Phoenix im US-Bundesstaat Arizona.

Ein erster Blick ins Stadion war am Dienstag erlaubt. Foto: Sven Wenzel

Während der Woche wurde die Arena vorbereitet, das Dach des Stadions lässt sich schließen und der Rasen von drinnen nach draußen fahren. Das Stadion gehört der University of Phoenix, etwa 63.000 Zuschauer werden beim Super Bowl dabei sein.

Wer sind die Protagonisten?

Zum ersten Mal stehen mit Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes und Eagles-Spielmacher Jalen Hurts zwei afroamerikanische Quarterbacks im Endspiel. Für beide ist das eine besondere Begebenheit, beide nennen sie „historisch“ – auch, weil sie Vorbilder sein wollen. „Ich hoffe, dass wir den Kids zeigen können, dass es möglich ist, es zu schaffen“, sagt Mahomes.

Am Donnerstagabend wurde Mahomes als wertvollster Spieler der Saison ausgezeichnet, zum zweiten Mal in seiner Karriere. Jalen Hurts kam bei der Wahl auf Platz zwei. Es treffen also die dominierenden Quarterback der Spielzeit aufeinander.

Der 24-jährige Hurts kam 2020 in die NFL, ein Jahr später wurde er zum Starting Quarterback der Eagles. Nun steht er zum ersten Mal im Endspiel. Was das mit seinen Nerven macht, wird sich zeigen. Hurts kann werfen und laufen gleichermaßen. In der aktuellen Saison warf er Pässe für 3701 Yards und 22 Touchdowns. Per Laufspiel erzielte Hurts 13 Touchdowns und erlief 760 Yards. Dass er gerne selbst mit dem Ball läuft, macht ihn aber auch zum Ziel der gegnerischen Verteidiger. Zumal Hurts einem Kontakt nicht immer aus dem Weg geht. Deshalb hat er auch eine lädierte Schulter, wegen der er in dieser Saison zwei Spiele verpasst hat.

Jalon Hurts und Patrick Mahomes – beide wollen den Super Bowl gewinnen. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Patrick Mahomes (27) ist offenbar ebenfalls nicht „zu 100 Prozent fit“, wie Chiefs-Cheftrainer Andy Reid sagt. Im Viertelfinale zog sich der Quarterback eine Knöchelverletzung zu, als er von Verteidigern der Jacksonville Jaguars zu Boden gerissen wurde. Er kehrte auf den Platz zurück, war aber in seinen Bewegungen deutlich eingeschränkt. Auch im Halbfinale fehlte ihm ein Teil der Mobilität, die ihn auszeichnet. Mahomes ist schnell und wendig, für die gegnerische Abwehr schwer auszurechnen – zudem verfügt er über einen sehr starken Arm. Mit Pässen erzielte er in dieser Saison 5250 Yards iund 41 Touchdowns.

Für Mahomes ist es der dritte Super Bowl. In der Saison 2019 gewann er mit den Chiefs gegen die San Francisco 49ers, ein Jahr später unterlag er den Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady. In diesem Spiel war er kaum zu sehen. Ein Endspiel ist auch immer eine Frage der Nerven.

Was sind die anderen Geschichten des Spiels?

Super Bowl 57 ist ein Super Bowl der Premieren. Neben dem ersten afroamerikanischen Quarterback-Duell ist es das erste Mal, dass in Travis (Chiefs) und Jason (Eagles) Kelce zwei Brüder aufeinandertreffen. Beide sind Offensivspieler, wobei Travis als Tight End die spektakuläre Rolle auf dem Platz ausfüllt. Jason ist als Center eher ein Assistent seines Quarterbacks, aber ein ungemein wichtiger. Er ist es, der einen Spielzug mit der Ballübergabe an den Spielmacher einleitet. Schon da muss alles passen.

Mutter Kelce vor dem Objekt der Begierde. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

„Ehrlich gesagt ist es schon ein Traum, der wahr wird“, sagt Jason Kelce zwar, „und wir können den Fans nur danken, dass sie uns so feiern.“ Aber den Brüdern ist ihr Familienduell ziemlich egal, die Bezeichnung des Spiels als „Kelce-Bowl“ scheint ihnen gar lästig zu sein.

Travis Kelce. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Ganz anders Mutter Donna. Sie ist in der Woche vor dem Super sehr präsent in Phoenix, auf nahezu jeder Veranstaltung zu treffen. Immer trägt sie eine Jacke oder ein Shirt, dass beide Rückennummern und die Teamfarben ihrer Söhne abbildet. „Ich werde immer jubeln, wenn einer von ihnen den Ball hat“, sagt sie.

Chiefs-Trainer Andy Reid. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Ausgewählt wurden beide Kelces vom selben Trainer – Andy Reid. 2011 war er Headcoach bei den Eagles und wählte Jason bei der Talentbörse der besten College-Spieler, zwei Jahre später zog er Travis an Land, nachdem er in Philadelphia entlassen worden war und inzwischen die Chiefs trainierte.

Als Reid in Kansas City anfing, tauschte er den Trainerstab aus, unter anderem entließ er Nick Sirianni. Der ist nun Headcoach bei den Eagles – nun treffen sich beide Coaches im Super Bowl LVII.

Wie wird die Stimmung?

Es dürfte laut werden im Stadion. Die Fans der Eagles gelten als lautstark und stimmungsvoll, bisweilen auch als ein bisschen durchgeknallt – glücklicherweise im positiven Sinne. Das Arrowhead Stadium, in dem die Kansas City Chiefs ihre Heimspiele austragen, ist das lauteste Stadion der NFL. Das Singen der Fans, der sogenannte Tomahawk Chop, ist legendär.

Fans der Kansas City Chiefs. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Was passiert in der Halbzeit?

Die Halftime-Show ist stets einer der Höhepunkte eines Super Bowls. Dieses Mal tritt Superstar Rihanna auf. Für die Künstlerin aus der Karibik ist es die Rückkehr aus der siebenjährigen Babypause. Die größte Herausforderung für sie sei es, ihr gesamtes musikalisches Werk mit 12 Nummer-eins-Hits in 13 Minuten zu packen. Ungefähr so lange dauert die Show.

2019 lehnte Rihanna das Angebot, die Halbzeitshow zu gestalten, noch ab, weil sie mit der Ansichten der NFL zur Black-Lives-Matter-Bewegung nicht einverstanden war, Stichwort: Proteste und Kniefall von Quarterback Colin Kaepernick, der seither arbeitslos ist. Wieso sie nun zusagte, darüber sprach Rihanna in der Pressekonferenz aber nicht. Die Fragen, die ihr gestellt wurden, waren vorher ausgewählt worden.

Rihanna. Foto: IMAGO/Shutterstock

Vor dem Anpfiff wird Chris Stapleton, Musiker und Songwriter, die amerikanische Nationalhymne „The Star-Spangled Banner“ singen. Künstler Babyface singt „America the Beautiful“ und Schauspielerin Sheryl Lee Ralph „Lift Every Voice and Sing“ – die sogenannte Black Anthem. Es ist das erste Mal, dass beim Super Bowl die Nationalhymne der Afroamerikaner zelebriert wird.

Wer überträgt das Spiel?

Kick-off ist in der zu Montag um 0.30 Uhr, ab 22.45 Uhr beginnt das Vorprogramm auf Pro7. Die Crew ist die ganze Woche schon in Phoenix unterwegs. Auch der Sport-Streamingdienst DAZN zeigt das Endspiel der NFL.

Für deutsche TV-Zuschauer wird es auch ein Super Bowl des Abschieds. Zum vorerst letzten Mal zeigt Pro7 ein Spiel der NFL. Unter #ranNFL haben die Übertragungen von Pro7 einige Popularität erreicht. So hat der Sender sicher einen gewissen Anteil am Hype, den American Football derzeit in Deutschland erlebt. Die Senderechte wechseln in der kommenden Saison zu RTL.