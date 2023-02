Auf den Tag genau ein Jahr nach seinem ersten Rücktritt gibt Star-Quarterback Tom Brady erneut seinen Abschied aus der NFL bekannt. Für den vom Erfolg Besessenen könnte es eine Befreiung sein.

Es war der 7. Februar 2021, als das Glück des Tom Brady perfekt zu sein schien. Nach 19 Jahren hatte der Quarterback die New England Patriots verlassen und in seiner ersten Saison mit den Tampa Bay Buccaneers direkt den 55. Super Bowl gewonnen. Es war das erste Mal überhaupt, dass eine Mannschaft im eigenen Stadion im Endspiel der National Football League (NFL) stand – und der 31:9-Sieg gegen die Kansas City Chiefs glich einer Demonstration der Stärke, auch für ihn selbst im Generationenduell mit seinem deutlich jüngeren Quarterback-Gegenüber Patrick Mahomes.

So kennt man Tom Brady: Präzise Pässe, die Ruhe in Person. Mit seinem siebten Sieg im Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs hat er es 2021 noch einmal allen Kritikern gezeigt. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Brady hatte es an diesem Tag im Raymond James Stadium vielen Kritikern gezeigt. All jenen, die der Ansicht waren, er sei mit damals 43 Jahren zu alt für den ganz großen Wurf. Und auch jenen, die behaupteten, dass er nur bei den Patriots, bei denen er gemeinsam mit Coach Bill Belichick sechsmal den Super Bowl gewann, erfolgreich sein könnte. Nun wirkte er gelöst und zufrieden, seine Frau, das brasilianische Topmodel Gisele Bündchen, und die Kinder feierten mit ihm auf dem Rasen. Viele sagen seither, genau das wäre der perfekte Augenblick gewesen, um zurückzutreten. Doch Brady verlängerte seinen Vertrag vorzeitig. Der vom Erfolg Besessene konnte nicht aufhören.

Besser als der Rest

Als Tom Brady im Frühjahr 2000 erst an 199. Stelle bei der jährlichen NFL-Talentbörse ausgewählt wurde, war nicht absehbar, dass er mal der Erfolgreichste seiner Sportart werden würde. Als Ersatzmann verpflichtet, profitierte er bei den Patriots vom Verletzungspech des eigentlichen Stamm-Quarterbacks. Doch es ist nicht nur Glück gewesen, sondern auch die Überzeugung, immer besser sein zu wollen als der Rest. Brady führt die meisten Statistiken der NFL an – ob geworfene Yards oder Touchdown-Pässe, ob Punktrunde oder K.o.-Spiele. Zehnmal stand er mit seinen Teams im Super Bowl, fünfmal wurde er zum wertvollsten Spieler des Endspiels gewählt. Mit präzisen Pässen führte er seine Mannschaft über das Feld, auch in der größten Hektik behielt er die Ruhe. So wie in der Saison 2016, als er die Patriots trotz 3:28-Rückstands noch zum Titel führte. Es ist das größte Comeback der Super-Bowl-Historie. Ein bereits eingefädelter Vertrag mit dem US-Sender Fox Sports wird Brady garantierte 375 Millionen Dollar über zehn Jahre bringen und ihn nach der Karriere zum bestbezahlten Fernsehexperten machen.

Einst das Traumpaar, inzwischen geschieden: Brady und das Model Gisele Bündchen. Archivfoto: imago images/MediaPunch

Sein großes Ziel, der achte Super-Bowl-Sieg, blieb allerdings unerreicht. Die Saison nach jenem Sieg seiner Buccaneers endete abrupt in der zweiten von vier möglichen K.o-Runden, wieder wurde der Ruf nach Bradys Rücktritt laut. Der Superstar folgte ihm vor genau einem Jahr, mehr gedrängt als freiwillig jedoch. Er wolle Zeit und Energie für andere Dinge nutzen, die Familie beispielsweise. Denn schon 2018 erzählte Brady, seine Frau finde, dass er sich zu sehr auf seine Karriere und zu wenig auf die Familie konzentriere. Nur 40 Tage später macht Brady seinen Rücktritt wieder rückgängig. „Ich liebe meine Mitspieler und ich liebe meine unterstützende Familie. Ohne sie wäre nichts von dem hier möglich“, sagte Brady zwar. Doch die Zeit für den Abschied vom Football, die sei noch nicht gekommen. Was die Fans freute, löste bei seiner Frau Bedenken aus. „Ich habe meine Kinder und würde mir mehr Präsenz von ihm wünschen“, sagte Gisele Bündchen in einem Interview mit der amerikanischen „Elle“. Letztlich müsse Brady aber „seinem eigenen Glück folgen“. Im Oktober vergangenen Jahres gab das einstige Traumpaar seine Scheidung bekannt.

Den letzten Triumph im Super Bowl feierte Brady mit Töchterchen. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

„Ich höre auf“

Kurz nachdem die Nachricht in der Welt war, gewannen die Buccaneers zum ersten Mal wieder seit fast einem Monat, Brady knackte als erster Footballspieler überhaupt die Marke von 100.000 geworfenen Yards. Trotzdem sollte diese Saison eine Enttäuschung bleiben, mit dem Aus in der ersten Play-off-Runde. Das 14:31 gegen die Dallas Cowboys war das letzte Spiel von Tom Brady in der NFL. „Ich schaue jetzt von Tag zu Tag. Wirklich“, sagte er und ließ seine Zukunft nach 23 Jahren Football offen.

Nun herrscht Gewissheit. „Ich komme direkt zum Punkt, ich höre auf“, sagte der 45-Jährige am Mittwoch in einem Video in den sozialen Medien. Es ist ein selbstgewählter Abschied vom Profisport, und offenbar ein endgültiger. „Ich danke jedem einzelnen für die Unterstützung“, sagte Brady mit Tränen in den Augen. „Danke, dass ich meinen absoluten Traum leben durfte. Ich würde nichts anders machen.“ In diesem Moment lächelt der vom Erfolg Besessene – und wirkt tatsächlich befreit.