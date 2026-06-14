Manuel Neuer kehrt zum WM-Auftakt ins Tor zurück. Das bestätigt der Bundestrainer. Brasilien verhindert eine Pleite, Katar schockt die Schweiz und Schottland bezwingt Haiti.

New Jersey (dpa) - Der Fußball-Rekordweltmeister kann zumindest eine Auftaktniederlage bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko abwenden. Brasilien startete mit einem 1:1 gegen Marokko und damit den vermeintlich schwersten Gegner der Gruppe C in die Fußball-WM.

Nach der Führung des WM-Vierten von 2022 durch Ismael Saibari (21.), mit dem der FC Bayern liebäugelt, gelang Vinícius Júnior (32.) mit einem Traumtor der Ausgleich für die Brasilianer von Star-Coach Carlo Ancelotti. «Das Unentschieden beim Auftaktspiel verstärkt die Zweifel an der Nationalmannschaft von vor der WM», schrieb Brasiliens «O Globo».

Das sind die weiteren wichtigen Themen der Nacht:

Neuer-Comeback, Nagelsmann-Reaktion und Advocaat-Lob

Manuel Neuers Comeback beim Start der deutschen Mannschaft in das XXL-Turnier steht fest. Bundestrainer Julian Nagelsmann bestätigte den Einsatz des 40 Jahre alten Bayern-Keeper und Ex-Weltmeisters 17 Stunden vor der Partie heute (19.00 Uhr/ ARD und MagentaTV) in Houston gegen Curaçao. Sein 124. und bislang letztes Länderspiel bestritt Neuer beim verlorenen Viertelfinale der Heim-EM gegen Spanien am 5. Juli 2024. Neben Neuer sind auch alle anderen Spieler fit.

Und während Nagelsmann auf den «Noch»-Spruch von Jürgen Klopp zur Zukunft des 38-Jährigen als Bundestrainer nach der WM ausweichend reagierte, hatte der gegnerische Coach für den deutschen Bundestrainer nur lobende und anerkennende Worte parat. «Jung, berühmt», sei Nagelsmann, sagte Dick Advocaat - 40 Jahre älter als Nagelsmann: «Er ist ein exzellenter Trainer.» Wer in einem so jungen Alter Deutschlands Nationaltrainer werde, müsse etwas Besonderes haben.

Der erste Punkt bei einer WM für den Ex-Gastgeber

Daheim vor etwa dreieinhalb Jahren klappte es nicht bei der WM. Gegen Ecuador, Senegal und die Niederlande hatte es für Katar Ende 2022 nur zu einem Tor, nicht aber zu einem Punkt gereicht. Nun war es so weit mit dem 1:1 in San Francisco gegen die Schweiz. «Wir sind sehr stolz auf uns», sagte Stürmer Akram Afif. Mit einem Lächeln ergänzte er: «Hoffentlich können wir im nächsten Spiel drei Punkte holen.»

In der Nacht auf Freitag geht es gegen Co-Gastgeber Kanada. Der letzte Gruppengegner ist Bosnien-Herzegowina. Nach der Führung der Schweizer durch Breel Embolo in der 17. Minute per Foulelfmeter jubelten die Katarer nach einem Eigentor von Miro Muheim in der Nachspielzeit. «Wüsten-Kicker schocken die Nati spät», schrieb das Schweizer Boulevardblatt «Blick».

Schotten feiern ersten WM-Sieg seit 36 Jahren

Es hat über drei Jahrzehnte gedauert. Angetrieben von Tausenden Fans im traditionellen Kilt hat Schottland einen hart umkämpften Sieg bei einer Weltmeisterschaft gefeiert. In ihrem Auftaktmatch zerstörten sie dabei Haitis Hoffnung auf den ersten WM-Punkt der Verbandsgeschichte.

Die «Bravehearts» setzten sich gegen den von Armut, Hunger und politischen Krisen geprägten Karibikstaat mit 1:0 (1:0) durch und dürfen vom erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde träumen. Weil sich Brasilien und Marokko zuvor 1:1 trennten, sind die Schotten Tabellenführer in der Gruppe C.

Vor den Augen von Edelfan Rod Stewart erzielte John McGinn (28. Minute) vom Europa-League-Sieger Aston Villa das Tor des Abends. Bei seiner bislang einzigen WM-Teilnahme 1974 hatte Haiti in der Vorrunde drei Niederlagen kassiert. Schottland kehrte nach 28 Jahren auf die größte Fußball-Bühne zurück und bejubelte den ersten Endrundensieg seit 1990.

Rangnick beendet als Österreich-Coach alle Spekulationen

Ralf Rangnick galt als Kandidat bei der AC Mailand. Die Spekulationen wurden nun vom österreichischen Verband und Rangnick beendet. Der 67 Jahre alte Coach soll die Österreicher zur Europameisterschaft 2028 führen, wie der Verband mitteilte - er bleibt also auch nach der WM Coach des deutschen Nachbarn.

Bei einer erfolgreichen Qualifikation für die EM in Großbritannien und Irland verlängert sich Rangnicks Vertrag automatisch für das Turnier. «Ich habe von Anfang an gesagt, dass für mich die Geschichte Vertragsverlängerung eine Grundsatzentscheidung ist, wo viele Faktoren eine Rolle gespielt haben. Auch der Umstand, wer von meinem Trainerteam weiter zur Verfügung steht», sagte Rangnick nach Verbandsangaben.