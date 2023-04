Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Selbst wenn eine Neuauflage der großen Koalition nach der Wahl rechnerisch möglich wäre, scheinen die beteiligten Parteien wenig Neigung zu haben, sie einzugehen. Diese Bündnisse sind wahrscheinlicher:

„Ampel“: Rot-Gelb-Grün

Dass SPD und Grüne bei vielen Themen nah beieinander sind, wurde gerade erst im dritten Fernseh-Triell deutlich. Die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro oder die Wiedereinführung der Vermögensteuer versprechen sowohl SPD-Kandidat Olaf Scholz als auch Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock.

Auch die Lockerung der Schuldenbremse für Investitionen in die Infrastruktur oder den Klimaschutz stehen im Programm beider Parteien. Allerdings lehnt die SPD einen von den Grünen geforderten früheren Kohleausstieg als 2038 ab.

Bleibt die Frage, ob die FDP dabei mitmacht. FDP-Chef Christian Lindner sieht zwar Schnittmengen mit der SPD, etwa beim Ziel, Industriearbeitsplätze zu erhalten. Doch bleibt Lindner bisher auf Distanz zu diesem Bündnis, vor allem wegen der Grünen, denen er eine „Linksverschiebung der Politik“ vorwirft. Die Erhöhung von Steuern ist für die Liberalen ein Tabu. Es gebe mit der Union und ihrem Kandidaten Armin Laschet die meisten Übereinstimmungen, so Lindner. Dem Verweis auf die funktionierende „Ampel“-Regierung in Rheinland-Pfalz, misst FDP-Generalsekretär Volker Wissing kein Gewicht bei: „Man kann eine Regierung in einem Bundesland nicht einfach als Blaupause für den Bund nehmen.“

„Linksbündnis“: Rot-Rot-Grün

CDU und CSU beschwören dieses Bündnis als Horrorvision. Eine Koalition von SPD, Grünen und Linkspartei ist laut ZDF-Politbarometer die unbeliebteste der möglichen Dreierbündnisse. Allerdings funktioniert Rot-Grün-Rot auf Länderebene mehr oder weniger geräuschlos, etwa in Thüringen, Berlin oder Bremen.

Auf Bundesebene gibt es indes hohe Hürden. So verlangt die SPD von den Linken ein eindeutiges Bekenntnis zur Nato, während die Linke den Verteidigungspakt auflösen will. Übereinstimmung bei allen drei Parteien gibt es vor allem in der Sozial-, Gesundheits- und Rentenpolitik.