Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Statt auf Marktplätzen oder in Hallen ihre Wahlkampfreden zu halten, begibt sich die Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin auf eine virtuelle Tour durch Rheinland-Pfalz. Malu Dreyer bittet die Direktkandidaten – so auch die Bewerber aus Zweibrücken und Kusel – zu einer Plauderei in ihre „vier Wände“ in der SPD-Zentrale in Mainz.

Malu Dreyer sitzt frisch geschminkt auf einem Sessel in ihrem „Wohnzimmer“. Ihr Lächeln strahlt Ruhe und Zuversicht aus. Das ist Pflicht in diesen Tagen des Wahlkampfs.