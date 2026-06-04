Vor einem halben Jahrhundert ist in Wiesbach ein Kindergarten gebaut worden. Inzwischen platzt er aus allen Nähten. Die VG muss investieren. Aber erstmal wurde gefeiert.

Mit einem riesigen Programm hat die Kindertagesstätte „Zwergenland“ in Wiesbach am Samstag ihren 50. Geburtstag gefeiert. Zwar standen hauptsächlich die Kleinen im Mittelpunkt, aber gerade die langgedienten Erzieherinnen freuten sich auch über viele Ehemalige: Eltern und Großeltern, die selbst einst die Kita besucht hatten. Mehr als 250 Besucher kamen zum Jubiläumsfest des Kindergartens, der als einziger im Kreis in einem Zweckverband organisiert ist, der Verbandsgemeindegrenzen überschreitet. Denn neben Kindern aus Wiesbach und Käshofen (beide VG Zweibrücken-Land) besuchen auch kleine Krähenberger aus der VG Thaleischweiler-Wallhalben die Kita. Diese Zusammenarbeit funktioniere seit 50 Jahren prächtig, und das „Zwergenland“ ist gewachsen.

Aktuell stößt es mit seinen mittlerweile vier Gruppen für 73 Kinder ab einem Jahr und 15 Erziehern an seine Kapazitätsgrenze. „Ja, es ist schon eng“, räumte Alina Weber ein, die die Einrichtung seit fünf Jahren leitet. In dieser Zeit ist die Trägerschaft von der Ortsgemeinde Wiesbach zur Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land gewechselt.

Auch ein Zauberer ist gekommen

Die VG ist nun gefordert, in eine große Küche im Dekan-Schang-Haus zu investieren, damit Kindergarten- und Schulkinder mittags dort essen können. Auch ein Turnbereich ist vorgesehen; das bisherige Pfarrheim soll zudem generell saniert werden. Einen festen Zeitplan gibt es noch nicht. Hinter dem Dekan-Schang-Haus tanzten und sangen am Samstag Jungen, Mädchen und Betreuer: Sie reisten eine Dreiviertelstunde lang durch 50 Jahre Musikgeschichte.

In fünf Jahrzehnten Kita-Geschichte hat sich laut Weber vieles verändert. Es gebe immer neue Herausforderungen, auf die man sich einstellen müsse – wechselndes Personal, zunehmende Bürokratie mit neuen Vorschriften, und dann gab’s da noch Corona. Aber jetzt konnte ausgelassen gefeiert werden, unter anderem mit Kutschfahrten, einem Malwettbewerb, Spritzübungen der Feuerwehr, einer Tombola, Ponyreiten und einer Filmvorführung sowie einem Zauberer.