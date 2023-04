Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Mai 2021 hat der Bundestag die Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung aus der Taufe gehoben. Nun hat sie in Berlin an den Beginn der Ära Kohl am 1. Oktober 1982 erinnert.

Es hat ein bisschen was von Klassentreffen. Da ist Horst Teltschik, der außenpolitische Berater Helmut Kohls. Oder auch Maria Böhmer – die Pfälzer Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission