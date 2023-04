Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alle Umfragen deuten im Ländle auf einen erneuten Wahlerfolg von Ministerpräsident Winfried Kretschmann am 14. März hin. Seine Herausforderin Susanne Eisenmann von der CDU, derzeit als Kultusministerin mit am Kabinettstisch in Stuttgart, folgt weit abgeschlagen. Kann sich der Grüne den nächsten Koalitionspartner aussuchen?

Winfried Kretschmann sitzt zur besten Facebook- und Youtube-Zeit zwischen zwei Grünpflanzen in einem Wohnzimmersessel und schaut in eine Kamera und den Monitor daneben. „Nur wenn ich