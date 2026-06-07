Ein Auto kracht bei Hermaringen gegen einen Baum – für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät. Wie konnte es dazu kommen?

Hermaringen (dpa/lsw) - Ein 34-jähriger Autofahrer ist bei Hermaringen (Landkreis Heidenheim) tödlich verunglückt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar, wie die Polizei mitteilte.

Ein vorbeikommender Autofahrer fand den Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam das Auto kurz vor einer Einmündung nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen überquerte eine Sperrfläche, prallte in eine Böschung und stieß anschließend mit einem Baum zusammen, bevor er auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu klären.