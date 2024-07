Das Verteidigungsbündnis wurde vor 75 Jahren gegründet. Beim anstehenden Gipfel in Washington wird es vor allem um die Unterstützung der Ukraine gehen. Ein Mann ist dabei zwar nicht anwesend, aber wohl dennoch sehr präsent.

Die Nato ist in Feierlaune. In Washington wird in diesen Tagen der 75. Geburtstag des Nordatlantischen Verteidigungsbündnisses begangen. Nur vier Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges von zwölf