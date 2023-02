Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien rufen Hilfsorganisation zur Unterstützung der Menschen in den betroffenen Gebieten auf.

Die vom Erdbeben betroffene Stadt Gaziantep ist die türkische Partnerstadt von Ludwigshafen. Der Freundeskreis Ludwigshafen Gaziantep e.V. ruft zu Geldspenden für die Opfer des Bebens auf.

Inhaber des Spendenkontos ist der Freundeskreis Ludwigshafen Gaziantep, Stichwort Erdbeben, Konto IBAN DE67 5455 0010 0191 2849 34 bei der Sparkasse Vorderpfalz. Bei Angabe der Spender-Adresse schickt der Freundeskreis umgehend eine Spendenbescheinigung zu.

Auch zahlreiche andere Hilfsorganisationen appellierten an die Spendenbereitschaft der Bürger. Die Diakonie Katastrophenhilfe teilte mit, das evangelische Hilfswerk stelle für die Opfer des Bebens 500.000 Euro an Hilfsgeldern zur Verfügung. Auch die Welthungerhilfe startet ein Soforthilfeprogramm im Umfang von zunächst 100.000 Euro. Beide Hilfsorganisationen riefen zu Spenden auf.

Spendenkonto der Diakonie Katastrophenhilfe: Diakonie Katastrophenhilfe, Berlin, Evangelische Bank, IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02, BIC: GENODEF1EK1, Stichwort: Erdbebenhilfe Türkei Syrien. Spenden für die Welthungerhilfe online möglich unter: http://u.epd.de/2hdf

Die Welthungerhilfe erklärte, die Erdbeben träfen besonders jene Menschen hart, „die ohnehin in katastrophalen humanitären Verhältnissen leben“. In Nordwestsyrien seien 4,1 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Viele von ihnen hungerten, und es fehlten Trinkwasser, Strom sowie Heizmaterial. Viele Menschen harrten wegen der Nachbeben bei „Kälte und Schneeregen im Freien aus, weil sie Angst haben, in ihre Häuser zurückzukehren“, sagte der Nothilfekoordinator der Welthungerhilfe für die Region, Jesco Weickert.

Auch das International Rescue Committee (IRC) warnte vor einer Verschärfung der Not vor allem in Syrien. Die Erdbeben seien ein „weiterer verheerender Schlag“ für Menschen, die bereits mit den Folgen des jahrelangen Konflikts in der Region zu kämpfen hätten, sagte die IRC-Landesdirektorin für Syrien, Tanya Evans. Die Gesundheitseinrichtungen in der Region seien bereits vor der Katastrophe überlastet gewesen.

Das Bündnis „Aktion Deutschland hilft“ kündigte eine Soforthilfe von einer Million Euro an. Neben medizinischer Hilfe würden auch Zelte, Heizstrahler, Decken, Thermokleidung sowie Grundnahrungsmittel für mindestens 5000 Menschen dringend benötigt, die über Partnerorganisationen bereitgestellt werden sollten. Spendenkonto Aktion Deutschland hilft: IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30, Spendenstichwort: Erdbeben Türkei und Syrien