Der Verein der Hundeliebhaber (VdH) in Oggersheim veranstaltet am Sonntag, 14. Juni, auf seinem Gelände (In den Neugärten 31) sein diesjähriges Hunderennen. Mitmachen können laut Mitteilung Hunde aller Rassen, Größen und jeden Alters. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. Die Hunde werden – nach Alter und Größe – in verschiedene Gruppen eingeteilt. Beginn des Rennens ist um 11 Uhr, die Anmeldung ist von 9.30 bis 10.45 Uhr geöffnet. Die Startgebühr beträgt fünf Euro. Die Hunde müssen geimpft und versichert sein, Impfpass und Haftpflicht sind vorzulegen. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 10. Juni, im Netz unter www.vdhoggersheim.com/Hunderennen oder per E-Mail an vdh-oggersheim@web.de möglich (bitte den Namen, das Alter, Rasse und die Größe des Hundes sowie Vor- und Nachname des Teilnehmers angeben). Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde und Präsente. Für Besucher des Rennens ist der Eintritt frei.