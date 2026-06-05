Sachschaden in Höhe von rund 6600 Euro hat im vergangenen März und April ein 16-Jähriger angerichtet, der zweimal das Schaufenster einer Apotheke in der Prinzregentenstraße (Nord-Hemshof) mit einem Pflasterstein eingeworfen hat. Wie die Polizei meldet, hatte das Gemeinsame Sachgebiet Jugendkriminalität des Präsidiums Rheinpfalz die Ermittlungen aufgenommen. Anhand von Videoaufzeichnungen konnten die Beamten den Jugendlichen als Tatverdächtigen identifizieren. Der 16-Jährige muss sich nun wegen der Sachbeschädigung verantworten.