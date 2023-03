Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die FDP hat am Wochenende die Weichen für den Bundestagswahlkampf gestellt. Neben den klassischen Wirtschaftsthemen der FDP wie Steuerentlastungen und weniger Staat, entdecken die Liberalen in ihrem mit großer Mehrheit beschlossenen Wahlprogramm auch den Klimaschutz für sich. Der wiedergewählte FDP-Generalsekretär Volker Wissing, der in den vergangenen fünf Jahren in einer Ampel mit SPD und Grünen in Rheinland-Pfalz als Wirtschaftsminister mitregiert hat, soll den Wahlkampf managen.

Herr Wissing, die klare Botschaft des FDP-Bundesparteitages war: Die FDP will regieren. Wenn es rechnerisch die Möglichkeit dazu gäbe, welche rote Linien würden Sie bei Koalitionsverhandlungen nicht überschreiten?

Steuererhöhungen