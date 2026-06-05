Stuttgart muss auf Zverev verzichten, doch gleich vier Deutsche rücken ins Rampenlicht. Wer jetzt beim Rasenturnier als Favorit gilt und warum das Starterfeld überrascht.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach seinem Einzug ins Grand-Slam-Finale von Paris wird Tennisstar Alexander Zverev nicht an den «Boss Open» in Stuttgart teilnehmen. Beim ATP-Rasenturnier am Weissenhof fehlt ebenso Zverevs Finalgegner Flavio Cobolli aus Italien wie auch Jakub Mensik. Gegen den Tschechen hatten Zverev im Halbfinale von Roland Garros gewonnen und kann weiter von seinem ersten Grand-Salm-Triumph träumen.

Damit führt der Weltranglisten-Fünfte Ben Shelton ( USA) die Setzliste des mit 768.220 Euro dotierten Traditionsturniers an vor Titelverteidiger Taylor Fritz (USA). «Dass Alexander Zverev seinen ganzen Fokus jetzt auf die French Open legt, ist nur allzu verständlich und nachvollziehbar. Wir wünschen ihm für das Endspiel in Paris alles Gute und drücken ihm dafür die Daumen», sagte Turnierdirektor Edwin Weindorfer.

Vier Deutsche im Hauptfeld

Die Änderungen im Starterfeld haben auch zur Folge, dass in Yannick Hanfmann, Daniel Altmaier, Jan-Lennard Struff und dem Vorjahres-Viertelfinalisten Justin Engel vier Deutsche ihren Platz im Hauptfeld sicher haben.

Im Doppel zählt mit den München-Siegern Jakob Schnaitter und Mark Wallner ein deutsches Duo zum Favoritenkreis. In Altmaier und Engel sowie Hanfmann und Struff sind zwei weitere deutsche Paarungen mit dabei. Dazu schlägt Constantin Frantzen an der Seite des Niederländers Robin Haase im Doppel-Wettbewerb am Weissenhof auf.